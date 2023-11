Une (très) brève histoire des crédits palliatifs « échelonnés »

Le concept de financement provisoire « échelonné », qu’une grande partie de Washington tente d’adopter, a en fait déjà été mis en œuvre auparavant.

Le président Mike Johnson a déclaré la semaine dernière que les Républicains envisageaient une nouvelle approche de financement provisoire qui prolongerait certaines parties des crédits actuels pour différentes périodes, créant ainsi une série de falaises de financement tout en évitant une date limite unique qui pourrait déclencher une fermeture partielle du gouvernement pour tous. agences. Les hauts responsables démocrates ont prévenu qu’une approche échelonnée compliquerait le processus de financement et pourrait être difficile à mettre en œuvre.

Il existe néanmoins un précédent pour un tel scénario.

En 1991, l’administration républicaine du président George Bush négociait avec un Congrès démocrate sur des questions de dépenses et de politiques. Ayant besoin de plus de temps pour conclure les négociations alors que la fin de l’exercice budgétaire approche le 30 septembre, ils ont adopté une résolution continue d’un mois, puis une autre jusqu’au 14 novembre.

Le problème avec ce deuxième CR était que l’un des projets de loi de dépenses annuelles avait une durée de vie plus longue : ce qui était alors le projet de loi sur les opérations étrangères a été prolongé jusqu’au 31 mars 1992. À l’époque comme aujourd’hui, Israël était sous le feu des projecteurs en matière d’aide étrangère ; en septembre 1991, plus de 400 000 Juifs avaient émigré de la future Union soviétique ainsi que de l’Éthiopie, et bien d’autres encore seraient à venir, et Israël a demandé 10 milliards de dollars de garanties de prêt sur cinq ans pour fournir un logement aux nouveaux arrivants.

Les membres pro-israéliens du Congrès voulaient joindre cette disposition au projet de loi sur les opérations étrangères de 1992, ce qui a valu à cette mesure une menace de veto de la part du président. Bush a soutenu l’idée dans son concept, mais l’a jugée trop provocatrice compte tenu du conflit israélo-palestinien. Il craignait que les Israéliens construisent des colonies sur un territoire contesté et préférait réserver un espace pour des pourparlers de paix qui auraient finalement lieu à Madrid à partir du mois suivant.

Ainsi, pour éviter de créer une « falaise » pour le financement de l’aide étrangère pendant que les négociations étaient en cours, les dirigeants du Congrès ont convenu de reporter la date limite, pour ce projet de loi uniquement, au mois de mars suivant.

Pourtant, malgré une ultime tentative de compromis élaborée par Patrick J. Leahy, D-Vt., alors président du sous-comité des crédits des opérations étrangères du Sénat, les discussions sur la disposition de garantie de prêt se sont effondrées et le temps s’est écoulé avant la date limite de mars. Le Congrès a adopté un CR couvrant les dépenses d’aide étrangère pour le reste de l’exercice financier se terminant le 30 septembre 1992.

Finalement, après un an de négociations, Bush a accepté un programme de garanties de prêts et les législateurs l’ont inséré dans le projet de loi final sur les opérations étrangères de 1993.

Ce seul exemple ne signifie pas nécessairement que les législateurs de 2023 sont prêts à s’appuyer sur le concept abordé la semaine dernière par le représentant Andy Harris, R-Md., et publiquement vanté par Johnson.

“Je vais vous expliquer ce que cela signifie ici dans les prochains jours, mais potentiellement vous feriez un CR qui étendrait des éléments individuels du processus de crédits, des projets de loi individuels”, a déclaré Johnson jeudi. « Nous verrons comment cela se passe. Je pense que nous pouvons parvenir à un consensus autour de cela.

Quelques jours plus tard, s’exprimant sur « Fox News Sunday », Johnson a reconnu la nécessité d’un autre projet de loi provisoire pour éviter une fermeture partielle du gouvernement après le 17 novembre, qui, selon lui, devrait étendre l’autorité budgétaire de l’agence jusqu’à la Journée Martin Luther King Jr. le 15 janvier. 2024, pour éviter de se faire reculer face à Noël.

« La raison pour laquelle j’ai l’air un peu hagard ce matin… c’est que je me suis réveillé tard hier soir. Nous avons travaillé tout le week-end sur une mesure provisoire », a déclaré Johnson, tout en ajoutant que le travail sur les projets de loi de crédits réguliers ne s’arrêterait pas entre-temps. “Nous reconnaissons que nous ne pourrons peut-être pas finaliser tous les projets de loi de crédits d’ici la date limite du 17 novembre, mais nous allons continuer de bonne foi.”

Harris, un appropriateur senior ainsi que membre du House Freedom Caucus crédible dans les deux camps, estime qu’un tel plan pourrait inciter les conservateurs opposés à un CR à voter pour lui, a déclaré une source proche de sa pensée.

Membre du classement des crédits de la maison Rosa De LauroD-Conn., a été pointée du doigt dans sa critique d’un tel processus.

«Je pense que l’orateur n’en a pas la moindre idée. …Il ne connaît pas le processus d’attribution de crédits », a-t-elle déclaré. « Cela fait 12 arrêts. De quoi parle-t-on? Je dis que je n’ai aucune idée de ce que cela signifie et je ne crois pas que l’orateur ait la moindre idée de ce que cela signifie.

Néanmoins, avoir un précédent à souligner pourrait aider à trouver des explications.

Les Républicains de la Chambre devraient discuter de la prochaine législation provisoire lors de leur réunion de conférence mardi matin.

David Lerman a contribué à ce rapport.