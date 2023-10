Une travailleuse sociale s’est livrée à des actes sexuels avec une jeune de 13 ans qu’elle conseillait, selon les flics de l’Ohio

La police a arrêté une femme qui aurait eu des relations sexuelles avec un jeune de 13 ans qu’elle conseillait, rapportent les médias.

Payton Shires, 24 ans, est accusé d’un chef d’accusation de comportement sexuel avec un mineur, selon les archives judiciaires.

McClatchy News a contacté un avocat représentant Shires mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Les incidents présumés se sont produits en septembre, quelques mois seulement après que Shires ait reçu son permis de travail social en juin, selon les archives.

Shires travaillait comme travailleur social lorsqu’elle a été chargée de fournir des conseils à un garçon de 13 ans, a indiqué la police, selon WBNS.

La mère du garçon a dit à la police qu’elle j’ai vu des SMS entre lui et Shires. Les archives judiciaires indiquent que dans les textes, Shires a demandé au garçon s’il avait supprimé des vidéos et si sa mère avait vu les vidéos ou leurs messages, a rapporté WCMH.

Après avoir lu les textes, la mère s’est inquiétée. Elle a donné le téléphone aux enquêteurs, et quand ils l’ont fouillé, ils disent avoir trouvé une vidéo de Shires et du garçon se livrant à des actes sexuels, a rapporté WSYX. La police affirme que le garçon leur a dit qu’ils s’étaient livrés à des actes sexuels au moins deux fois.

Lors d’un appel avec les enquêteurs et la mère du garçon, la police a déclaré que Shires avait admis avoir eu des actes sexuels avec le garçon, selon WBNS.

La police affirme que Shires était auparavant employé par le programme national de défense de la jeunesse, a rapporté le WCMH. McClatchy News a contacté l’organisation mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Le NYAP a déclaré à WSYX qu’il coopérait avec les enquêteurs mais, pour des raisons de confidentialité, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire quand Shires avait cessé de travailler pour l’organisation.

« La protection des enfants est la responsabilité de chacun. Le Programme national des jeunes défenseurs (NYAP) est attristé par la situation impliquant un de nos anciens employés et un jeune servi par notre organisation. Le NYAP a signalé la situation aux services à l’enfance du comté de Franklin (FCCS) et collabore avec eux et avec le service de police de Columbus sur cette affaire », a déclaré la société dans un communiqué, selon la chaîne de télévision.

Shires a été incarcéré dans la prison du comté de Franklin le 6 octobre et a reçu une caution de 500 085 $, selon les archives judiciaires. Elle doit comparaître devant le tribunal le 16 octobre.

Un policier agresse sexuellement un conducteur de 16 ans impliqué dans un accident de voiture, selon la police géorgienne

Un enfant signale avoir été maltraité par un membre du personnel pendant son séjour au Camp Thunderbird, selon le YMCA

Un homme surpris en train de proposer de s’enregistrer en train d’enseigner des actes sexuels à une jeune fille de 13 ans, selon les flics de Floride