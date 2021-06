Une travailleuse du sexe, 28 ans, qui a comploté avec deux anciens soldats de l’armée pour extorquer 115 000 £ à un amoureux millionnaire britannique à Majorque est emprisonnée

DEUX ex-soldats ont été emprisonnés pour le violent enlèvement d’un millionnaire britannique « trahi » par sa call-girl à la Pretty Woman.

L’ancien couple de l’armée britannique Benjamin Norman Stridgeon et Karl John Boorman ont été emprisonnés pendant neuf ans chacun après avoir admis avoir participé à un vol et à un complot d’extorsion ourdi par l’escorte bulgare de haut niveau du riche homme d’affaires.

Benjamin Norman Stridgeon et Karl John Boorman ont été condamnés à neuf ans pour leur rôle dans le complot d’extorsion Crédit : Solarpix

La travailleuse du sexe Mima Petrova Ivanova a également été condamnée à neuf ans de prison après avoir tenté d’extorquer son riche client Crédit : Solarpix

La travailleuse du sexe Mima Petrova Ivanova a également été condamnée à la même peine de prison après avoir plaidé coupable dans le cadre d’un accord de plaidoyer avant le procès d’une journée du trio vendredi devant un tribunal de Palma, la capitale de Majorque.

Un acte d’accusation déposé avant l’audience par Jaime Campaner, un procureur privé agissant pour le magnat des services financiers anonyme, accusait le couple britannique de menacer de « le désosser comme un poisson » à moins qu’il n’accepte de transférer la prostituée bulgare près de 200 000 £.

Les deux hommes avaient été avertis qu’ils risquaient d’être emprisonnés pendant plus de 20 ans chacun après leur arrestation s’ils étaient reconnus coupables de crimes, notamment de vol avec violence, d’extorsion et de détention illégale.

Ils ont fini par obtenir une réduction de peine après avoir plaidé coupable à un crime de vol avec violence et un autre d’extorsion devant le tribunal provincial d’Audiencia de Palma.

Ivanova, que les procureurs de l’État ont déclaré dans leur acte d’accusation était sur une provision de 8 500 £ par mois pour des rendez-vous galants neuf fois par an avec le magnat, les a laissés entrer dans son manoir de vacances à Andratx avant de le terroriser avec des machettes.

Boorman, 33 ans, a tenté d’éviter l’extradition en affirmant qu’il souffrait du SSPT depuis ses années dans l’armée Crédit : Solarpix

Stridgeon, 38 ans, est un ancien instructeur physique de l’armée britannique Crédit : Solarpix

L’homme d’affaires, qui n’a pas été identifié devant le tribunal, aurait réduit les frais mensuels de la travailleuse du sexe à un peu plus de 5 000 £ avant son » embuscade » le 4 septembre 2019.

Il a été admis à A&E avec une forme soudaine et aiguë d’insuffisance cardiaque appelée syndrome de Takotsubo après la fin de son épreuve d’une heure et a ensuite transféré 115 000 £ à Ivanova après que les intrus se soient enfuis avec 900 £ d’un coffre-fort.

Le magnat âgé, qui a été directeur d’environ 70 entreprises au cours des 30 dernières années et dirige actuellement des entreprises avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 200 millions de livres sterling, devait témoigner.

Les juges de première instance devaient également entendre les allégations de Stridgeon et Boorman – qui étaient en détention provisoire depuis leur arrestation le 8 octobre 2019 – avaient des liens avec les Hells Angels.

Stridgeon a troqué les forces armées pour une carrière dans le culturisme et la forme physique Crédit : Solarpix

Boorman, 33 ans, a tenté d’éviter l’extradition du Royaume-Uni vers l’Espagne en affirmant qu’il souffrait du SSPT causé par la mort d’amis proches lors de trois tournées en Afghanistan.

Stridgeon, 38 ans, originaire du nord-ouest de l’Angleterre, serait un ancien instructeur physique de l’armée britannique qui est devenu entraîneur de culturisme et propriétaire d’une salle de sport.

Ivanova, 28 ans, qui était en couple avec l’homme d’affaires britannique depuis 2012, a demandé à la victime de monter la musique à fond avant de laisser entrer ses complices chez lui alors qu’il était aux toilettes.

Un acte d’accusation soumis aux juges du procès indiquait : « Les deux hommes se couvraient le visage avec des cagoules pour éviter d’être identifiés et portaient des gants, des bottes et une armure militaire.

L’homme d’affaires britannique a été raillé par des images des membres de sa famille Crédit : Solarpix

« Mima Petrova Ivanova les a guidés vers la salle de bain où ils ont trouvé leur victime assise nue sur les toilettes et l’ont emmenée de force dans sa chambre, brandissant de grosses machettes militaires. »

Les voyous à gages Boorman et Stridgeon ont montré les photos du millionnaire terrifié de ses enfants, de son ex-femme et d’une autre maison à l’étranger avant de menacer de le tuer ainsi que ses proches à moins qu’il ne remette tout l’argent qu’il avait à la maison.

L’avocat de premier plan basé à Majorque, M. Campaner, qui a été chargé de poursuivre les trois accusés au nom de l’homme d’affaires britannique, devait affirmer que l’un des deux hommes avait donné à son client le choix d’une « mort rapide » s’il jouait au ballon et un « lente et douloureuse » s’il ne coopère pas.

La paire aurait également des liens avec les Hells Angels Crédit : Solarpix

Dans ses observations écrites au tribunal de première instance avant l’audience publique, il a déclaré que les accusés avaient dit au riche Britannique qu’ils avaient été des soldats des forces spéciales de l’armée britannique et l’avaient averti qu’ils « enlèveraient sa colonne vertébrale comme s’il était un poisson » à moins qu’il ne fasse quoi ils lui ont dit.

Le procureur de la République exigeait 14 ans et six mois de prison pour chaque prévenu s’il était reconnu coupable de trois délits de vol aggravé avec violence, extorsion et détention illégale.

Le procureur privé avait exigé des peines de prison de 21 ans pour chaque accusé avant leur plaidoyer de culpabilité s’ils étaient reconnus coupables des mêmes crimes, ainsi que des charges supplémentaires, notamment des blessures et des traitements dégradants.

Les deux avocats ont également demandé des indemnités importantes.

Les deux Britanniques et Bulgares ont été condamnés à payer à leur victime un total de 150 000 £ et ont reçu une ordonnance restrictive de 10 ans qui leur interdit de s’approcher à moins de 500 mètres de lui.

Le temps qu’ils ont déjà passé derrière les barreaux en détention provisoire sera déduit des peines de prison qu’ils doivent désormais purger.