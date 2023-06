Oous travaillons de toute urgence pour en faire plus pour les gens et la planète. De multiples chocs qui se chevauchent ont mis à rude épreuve la capacité des pays à lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités, à renforcer leur résilience et à investir dans leur avenir. Les vulnérabilités de la dette dans les pays à revenu faible et intermédiaire constituent un obstacle majeur à leur reprise économique et à leur capacité à effectuer des investissements critiques à long terme.

Nous travaillons de toute urgence pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. On estime que 120 millions de personnes ont été poussées dans pauvreté extrême au cours des trois dernières années et nous sommes toujours loin d’atteindre nos objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030. Nous devons donc placer les personnes au centre de notre stratégie pour accroître le bien-être humain partout dans le monde.

Nous voulons un système qui réponde mieux aux besoins de développement et aux vulnérabilités, désormais exacerbés par les risques climatiques, qui pourraient encore affaiblir la capacité des pays à éliminer la pauvreté et à parvenir à une croissance économique inclusive. Le changement climatique générera des catastrophes plus importantes et plus fréquentes, et affecter de manière disproportionnée les populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Ces défis traversent les frontières et présentent des risques existentiels pour les sociétés et les économies.

Nous voulons que notre système offre plus pour la planète. La transition vers un monde net zéro et les objectifs de la Accord de Paris présente une opportunité pour cette génération d’ouvrir une nouvelle ère de croissance économique mondiale durable. Nous croyons que des transitions écologiques justes qui ne laissent personne de côté peuvent être une force puissante pour réduire la pauvreté et soutenir un développement inclusif et durable. Cela nécessite des investissements à long terme partout pour s’assurer que tous les pays sont en mesure de saisir cette opportunité. Inspiré de l’historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréalnous avons également besoin de nouveaux modèles économiques qui reconnaissent l’immense valeur de la nature pour l’humanité.

Nous sommes convaincus que la réduction de la pauvreté et la protection de la planète sont des objectifs convergents. Nous devons donner la priorité à des transitions justes et inclusives pour garantir que les pauvres et les plus vulnérables puissent pleinement tirer parti de cette opportunité, plutôt que d’en supporter le coût de manière disproportionnée. Nous reconnaissons que les pays peuvent avoir besoin de suivre diverses voies de transition conformément à la limite de 1,5 °C en fonction de leur situation nationale. Il n’y aura pas de transition s’il n’y a pas de solidarité, d’opportunités économiques ou de croissance durable pour la financer.

Nous, dirigeants d’économies diverses de tous les coins du monde, sommes unis dans notre détermination à forger un nouveau consensus mondial. Nous utiliserons Paris Sommet pour un nouveau pacte de financement mondial les 22 et 23 juin comme un moment politique décisif pour récupérer les gains de développement perdus ces dernières années et pour accélérer les progrès vers les ODD, y compris les transitions justes. Nous sommes clairs sur notre stratégie : les engagements en matière de développement et de climat doivent être tenus et, conformément aux Programme d’action d’Addis-Abebanous reconnaissons que nous devons mobiliser toutes les sources de financement, y compris l’aide publique au développement, les ressources nationales et les investissements privés.

La réalisation de ce consensus devrait commencer par les engagements financiers existants. Les objectifs collectifs de financement climatique doivent être atteints en 2023. Notre ambition mondiale totale de 100 milliards de dollars (78 milliards de livres sterling) de contributions volontaires pour les pays qui en ont le plus besoin, grâce à une réorientation des droits de tirage spéciaux ou des contributions budgétaires équivalentes, devrait également être atteinte.

Aucun pays ne devrait avoir à attendre des années pour obtenir un allégement de sa dette. Nous avons besoin d’une coopération accrue et plus opportune en matière de dette, tant pour les pays à revenu faible qu’à revenu intermédiaire. Cela commence par une conclusion rapide de solutions pour les pays endettés.

L’une des principales priorités est de poursuivre une réforme ambitieuse de notre système de banques multilatérales de développement, en s’appuyant sur la dynamique actuelle. Nous demandons aux banques de développement de prendre des mesures responsables pour faire beaucoup plus avec les ressources existantes et pour augmenter la capacité de financement et la mobilisation des capitaux privés, sur la base d’objectifs et de stratégies clairs en termes de contribution financière privée et de mobilisation des ressources nationales. Ces ressources financières sont essentielles, mais cette réforme est bien plus qu’une question d’argent. Il devrait fournir un modèle opérationnel plus efficace, basé sur une approche pilotée par les pays. Nous avons également besoin que nos banques de développement travaillent ensemble en tant qu’écosystème, en étroite collaboration avec d’autres agences publiques et des fonds verticaux rationalisés – et, le cas échéant, avec des philanthropes, des fonds souverains, la finance privée et la société civile – pour avoir le plus grand impact.

La technologie, les compétences, la durabilité et les investissements publics et privés seront au cœur de nos partenariats, pour promouvoir le transfert volontaire de technologie, la libre circulation des talents scientifiques et technologiques, et contribuer à une économie inclusive, ouverte, équitable et non discriminatoire. Nous allons promouvoir un programme d’investissement durable et inclusif dans les économies en développement et émergentes, basé sur la valeur ajoutée économique locale et la transformation locale, comme les chaînes de valeur des engrais. Cette approche globale nécessitera de nouveaux paramètres pour mettre à jour nos instruments de responsabilisation.

Les finances publiques resteront essentielles pour atteindre nos objectifs. Nous devrions commencer par renforcer nos instruments (l’Association internationale de développement, le Trust pour la réduction de la pauvreté et la croissance et le Trust pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international, le Fonds international de développement agricole, le Fonds vert pour le climat et d’autres guichets concessionnels de nos banques, ainsi que Bouclier Mondial contre les Risques Climatiques). Mais nous reconnaissons que la réalisation de nos objectifs de développement et de climat, y compris la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités ; l’adaptation au changement climatique ; et éviter, minimiser et traiter les pertes et les dommages, nécessitera de nouvelles sources de financement innovantes et durables, telles que des rachats de dette, l’engagement de secteurs qui prospèrent grâce à la mondialisation et des marchés de crédit carbone et biodiversité plus fiables.

Accroître la résilience grâce à une gamme complète d’instruments financiers est une priorité. Nous avons besoin d’un filet de sécurité mondial plus solide, basé sur des approches préétablies, pour nous adapter et atténuer les impacts du changement climatique, en particulier lorsque des catastrophes surviennent. Cela implique des mécanismes de report résistants aux catastrophes climatiques et autres, des filets d’assurance et un financement des interventions d’urgence, y compris un modèle de financement plus durable de l’aide humanitaire.

La réalisation de nos objectifs de développement, y compris l’atténuation du changement climatique, dépendra également de l’augmentation des flux de capitaux privés. Cela nécessite une mobilisation accrue du secteur privé avec ses ressources financières et sa force d’innovation, telle que promue par le Compact du G20 avec l’Afrique. Cela nécessite également l’amélioration de l’environnement des affaires, la mise en œuvre de normes communes et un renforcement adéquat des capacités, et la réduction des risques perçus, comme sur les marchés des changes et du crédit. Cela peut nécessiter un soutien public, ainsi que le partage de données fiables. Dans l’ensemble, notre système doit réduire le coût du capital pour le développement durable, notamment grâce à la transition verte dans les économies en développement et émergentes.

Notre travail ensemble est une question de solidarité et d’action collective, pour réduire les défis auxquels sont confrontés les pays en développement et pour réaliser notre programme mondial. Nous continuerons à faire pression pour progresser, en tirant parti d’autres événements importants, notamment les sommets du G20 en Inde et au Brésil, le sommet des ODD et les COP, à commencer par la Cop28 aux Émirats arabes unis cette année. Dans tous nos travaux et négociations internationales à venir, nous chercherons à faire avancer des actions concrètes qui tiennent la promesse des ODD, pour notre prospérité, nos peuples et notre planète.