Une transaction immobilière m’a donné des voisins. Un accident de voiture m’a appris à les valoriser

Cet article à la première personne est l’expérience de Becky Sarafinchan qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

L’écrasement du verre et du métal nous a fait taire au milieu de la phrase, les enfants et moi en ce début de printemps. J’ai vu leurs expressions figées alors que je me demandais si j’avais vraiment entendu ou feutre ce son. Nous avons couru dehors.

De l’autre côté de notre rue animée, un SUV chevauchait la ligne jaune. Sa grille faisait face aux restes froissés des deux voitures garées de notre voisin. Deux voitures, balayées par un conducteur. Mes voisins ont été choqués par le triste mélange d’épaves, du nez au pare-chocs.

Mais c’est une histoire de bien-être. Il ne s’agit pas de rues de piste de course ou de conducteurs distraits. Il s’agit de voisins. C’est à propos de moi que je découvre que je me soucie de ce qui arrive aux gens de l’autre côté de la rue, même lorsque leur vie se confond peu avec la mienne. Il s’agit de la joie inattendue qui en découle.

Pendant la majeure partie de mes 16 années sur Coventry Hills Way, dans la banlieue du centre-nord de Calgary, le plus grand lien commun que j’ai partagé avec mes voisins était géographique. L’acte aléatoire de l’immobilier m’a mélangé avec des gens que je ne connaissais que par des sourires et des vagues devant nos portes de garage. Ma vie était remplie d’enfants et de travail; Je pensais rarement à ceux qui vivaient autour de moi.

Jusqu’à la pandémie, c’est-à-dire. Jusqu’à ce que l’interaction humaine devienne une source d’anxiété dans le monde entier et qu’on nous dise de nous mettre à l’abri. Pendant ces longues et bizarres périodes d’isolement où je ne pouvais pas voir mes amis et ma famille, je pouvais encore voir mes voisins passer tous les soirs. Nous pouvions partager un sourire las et parfois – à distance – nous parlions.

Les allées avant sont un lieu de rassemblement naturel dans cette rue de Coventry Hills à Calgary. De gauche à droite : Gina Williams, Jennifer Robinson, Jesse Williams, Becky Sarafinchan et Glen McLaughlan. (Elise Stolte/CBC)

L’après-midi de l’accident, j’ai remarqué Jennifer debout avec les propriétaires de voitures stupéfaits de l’autre côté de la rue. Elle parlait et pointait; le premier à offrir son aide. Même si je n’ai parlé avec Jennifer que quelques fois, je savais qu’elle était ouverte et généreuse. Cela m’a soulagé quand je l’ai vue parler avec les voisins. C’était comme s’ils étaient entre de bonnes mains.

Quelqu’un a appelé la police et quelques personnes sont parties pour vérifier les images de leurs caméras de sécurité à domicile. Un autre voisin a fait signe au conducteur du VUS de se déplacer sur le trottoir; il était toujours debout dans la rue.

Un groupe d’adolescents, armé de la description du véhicule, est parti à la recherche d’un témoin oculaire qui avait quitté les lieux. Les adultes ont comparé des histoires de ce que chacun avait vu et ressenti.

De l’autre côté de la route, un jeune homme a traîné le pare-chocs de sa voiture sur sa pelouse. Il a traversé la rue vers un groupe d’entre nous, badauds, blottis en demi-cercle. Il se demandait s’il devait accepter l’offre : devait-il simplement régler avec le conducteur du SUV ?

Le groupe a immédiatement réagi : Non ! Vous pouvez obtenir de l’aide. Ça va aller.

Nous nous sommes attardés sur le trottoir et une conversation s’est étendue au-delà de l’accident. Nous avons commencé à parler de hockey et d’école; sur le travail et les vacances que nous espérions prendre. Des trucs normaux, mais je ne m’étais jamais levé pour parler, je n’avais jamais parlé de quoi que ce soit avec mes voisins auparavant. C’était nouveau.

La rue devant la maison de Becky Sarafinchan peut ressembler à une piste de course. (Elise Stolte/CBC)

Bientôt, les adolescents sont revenus de leur recherche d’un témoin oculaire. « Nous avons trouvé le gars qui a quitté la scène ! ils souriaient, triomphants. Ils avaient contrôlé son véhicule. “On a même senti le pot d’échappement de son camion et c’est encore chaud !” Pour leur plus grand plaisir, les policiers ont voulu savoir.

J’ai regardé ces grands garçons parler, désireux de partager et de rougir de leur succès.

Debout dans ce groupe de personnes, sentant soudain qu’ils étaient mon peuple, je me sentais plus léger. Cela m’a pris par surprise. Je n’avais jamais pensé à eux comme à mon peuple auparavant. Dans le passé, j’étais distant et à l’aise – une vague et un sourire suffisaient pour le bon voisinage.

En vérité, nous ne partageons pas d’intérêts ; nous ne partageons pas les mêmes origines ethniques ou habitudes de week-end. Nous n’étions pas tous sur la même page à propos de COVID-19 – certains d’entre nous étaient favorables et d’autres contre les mandats de masque et de vaccin.

C’est peut-être ce qui rend la conversation serrée le jour de l’accident si spéciale. Peu importe si nous serions naturellement amis si nous n’avions pas physiquement vécu l’un à côté de l’autre. Peu importe que nous ayons des opinions et des croyances différentes. Nous sommes voisins. Cela compte pour quelque chose.

Dans les mois qui ont suivi l’accident, j’ai beaucoup réfléchi à ce qui a changé pour moi ce jour-là. C’est comme si les pièces s’emboîtaient et j’ai pu découvrir un cadeau que je n’avais jamais vu auparavant.

Nous visitons plus maintenant. Nous partageons des conseils de jardinage et quelqu’un a suggéré une fête de quartier. Il y a même – imaginez ! – une ou deux blagues que nous partageons. La communauté grandit là où j’ai vu autrefois une rue d’étrangers. Je ne veux jamais perdre de vue ce cadeau.

