Une tranche du gâteau de mariage de la princesse Diana et du prince Charles aux enchères

Sur cette photo non datée fournie le mercredi 28 juillet 2021 par Dominic Winter Auctioneers, montrant une tranche de gâteau de l’un des 23 gâteaux de mariage officiels préparés pour le mariage royal du prince Charles de Grande-Bretagne et de Lady Diana Spencer le mercredi 29 juillet 1981, c’est-à-dire mis aux enchères. Le gâteau a été offert à Moyra Smith, membre de la famille de la reine mère à Clarence House, qui a conservé la garniture avec du film alimentaire, et sera mis aux enchères le 11 août. Crédits : AP.