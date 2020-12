Lorsque Naomi Ackie s’est lancée dans le rôle de l’une des chanteuses les plus grandes et les plus tourmentées du monde, elle a suivi le conseil de sa défunte maman de «rappeler son esprit».

Le Britannique de 29 ans vient de décrocher le rôle principal dans un film sur la vie de Whitney Houston après une recherche de 12 mois par des producteurs hollywoodiens.

Après une série de projets qui n’avaient pas réussi à avoir un impact, Naomi s’était donné un an pour changer ses perspectives – et s’était emparée des conseils de sa mère, qu’elle avait perdue il y a six ans.

Naomi a déclaré: «C’est ce que ma mère avait l’habitude de dire -« Rappelle ton esprit ».

«En gros, restez dans le présent. Trop de temps à penser à ce qui a été ou à ce qui pourrait être, c’est ne pas vivre du tout.

C’est cette pensée qui l’a incitée – d’abord au rôle de Jannah dans le film Star Wars de l’année dernière The Rise of Skywalker, puis dans la comédie dramatique télévisée The End of the F *** ing World, remportant un Bafta.







Mais l’histoire de Whitney avait un côté plus personnel.

Sa mère Debra, la source de son inspiration, est décédée de façon inattendue en 2016 à 49 ans – un an de plus que Whitney lorsqu’elle est décédée en 2012.

Avec des pensées de Debra avant tout dans son esprit, elle a canalisé une version de Whitney qui a stupéfié même ceux qui connaissaient la superstar.

Le producteur Clive Davis – qui a donné à Whitney son premier contrat d’enregistrement à l’âge de 19 ans – a déclaré: «Naomi est la vraie affaire. Son test d’écran était si puissant qu’il m’a fait frissonner le dos.

«Son extraordinaire gamme d’actrice lui permet de capturer avec brio le charme unique de Whitney, sa puissance de star et, bien sûr, ses luttes personnelles.

Davis, 88 ans, est également crédité d’avoir façonné la carrière de légendes telles que Aretha Franklin, Janis Joplin, Bruce Springsteen et Alicia Keys.

Le film, Je veux danser avec quelqu’un, doit sortir en 2022 et est réalisé avec le soutien de la succession de Whitney.







La réalisatrice Stella Meghie a déclaré: «Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à une recherche exhaustive d’une actrice qui pourrait incarner Whitney.

«Naomi nous a impressionnés à chaque étape du processus.

«J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant l’humanité à sa vie intérieure.»

C’est peut-être encore plus extraordinaire étant donné les humbles débuts de Naomi.

Ses premiers souvenirs ont été créés dans une maison mitoyenne dans le quartier peu glamour de Walthamstow dans l’est de Londres, où son père vit toujours.

Maintenant, cependant, elle reflétera probablement la propre ascension de Whitney vers la gloire – et les richesses qui en découlent.

Un initié a déclaré hier soir: «Avec un rôle dans un film Star Wars déjà à son actif et ce biopic de haut niveau en développement, il ne serait pas inhabituel pour elle de gagner une somme à six chiffres de son premier film dans un rôle principal. .









«Après cela, selon la façon dont il est reçu par les critiques et au box-office, le ciel est vraiment la limite.»

En voyant sa terre, le rôle a ravi les amis et la famille de Naomi – pas plus que son père Brian. Il a déclaré au Sunday Mirror: «Je suis très fier.

«Elle savait ce qu’elle voulait être et elle est partie et y est parvenue.»

Naomi est tombée amoureuse du théâtre après avoir joué un ange du rap Gabriel à l’âge de 11 ans, à la Walthamstow School for Girls.

L’ancien directeur adjoint Nigel Straker, qui a enseigné à Naomi tout au long de son adolescence et qui est un ami proche de la famille, a raconté comment la mort de sa mère a poussé Naomi vers de plus grandes choses.

Il a dit: «Cela a semblé galvaniser l’esprit de Naomi.







«Elle n’a jamais vu les revers comme autre chose que l’occasion d’aller de l’avant. C’est l’une des étudiantes les plus positives que j’aie jamais enseignées.

Il a raconté comment, lorsque Naomi a joué le rôle principal dans une production scolaire de la comédie musicale The Wiz, basée sur le magicien d’Oz, l’effet était revigorant.

Nigel a déclaré: «C’est une chanteuse fabuleuse.

«Elle a donné une performance absolument époustouflante qui a mis le public debout.

«Elle a également inspiré les autres étudiants à creuser profondément, à vraiment dépasser leurs limites.»

Par coïncidence, lorsque Whitney a fait ses débuts à la télévision nationale aux côtés de Davis sur The Merv Griffin Show aux États-Unis, elle a interprété une chanson intitulée Home – de la même comédie musicale.

Lors d’un récent voyage de retour à l’école, Naomi a parlé de la voix en elle, en disant: «Lorsque des forces extérieures vous disent que vous n’êtes pas censé être dans un espace, vous avez besoin de quelque chose à l’intérieur qui continue de vous propulser vers l’avant.

«Lorsque vous mélangez cela avec une famille et des amis qui me soutiennent, cela signifie que j’ai une colonne vertébrale vraiment solide qui me permet de faire ce que j’aime.»







Quand elle a remporté le Bafta pour le sombre drôle The End Of The F *** ing World, battant Helena Bonham Carter au prix, Naomi a retenu ses larmes en rendant hommage à sa mère.

Elle a déclaré à l’auditoire de la télévision: « Je sais que ma mère, dans les nuages, sera si fière. »

Les parents de Naomi – des immigrants de deuxième génération de Grenade – se sont mariés en 1990 à Camden, au nord de Londres. Déjà voleuse de scène, Naomi est arrivée à peine 13 mois plus tard.

Elle a une demi-sœur, Rochelle, 36 ans, dont elle est proche et vit toujours dans le nord de Londres.

Quand elle ne filme pas, Naomi reste souvent avec son père. Bien qu’Hollywood l’appelle, elle décrit toujours Londres – «même par temps nuageux» – comme son endroit préféré sur terre.

De l’école, Naomi a continué à étudier à la Royal Central School of Speech and Drama, dont les anciens élèves de haut niveau comprennent Dame Judi Dench et Martin Freeman.







Pourtant, les rôles étaient lents à suivre. Il y avait un caméo dans Doctor Who en 2015 qui n’a pas réussi à se rendre à l’écran.

Ensuite, il y a eu un drame indépendant, Lady Macbeth, aimé des critiques mais largement inaperçu.

En 2017, Naomi travaillait à l’expérience immersive Crystal Maze Experience dans le West End de Londres – et a conclu un pacte avec elle-même.

Elle a rappelé dans une interview: «Je me suis dit, je dois quitter ce travail secondaire et me donner un an sans faire d’autre travail [except] agissant.

«Si j’ai 27 ans et que les choses n’ont pas commencé, je dois laisser tomber et trouver autre chose.»

Mais les choses ont commencé – avec le drame ITV Cleaning Up, puis, surtout, le rôle de Jannah dans The Rise of Skywalker.

Naomi estime que le rôle portait une responsabilité particulière.







Elle raconte fièrement comment, en tant que l’un des premiers personnages féminins noirs de premier plan dans un tel film, son casting a également eu un impact positif – en particulier sur les jeunes filles noires.

C’est un sentiment digne de la chanteuse de I’m Every Woman Whitney.

