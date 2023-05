Une tragédie frappe alors que le canot se renverse près de l’île grecque de Mykonos, faisant 3 morts et plusieurs disparus

Trois personnes sont mortes et jusqu’à 12 autres sont portées disparues après le renversement d’un canot transportant des migrants près de l’île grecque de Mykonos, ont indiqué des responsables.

L’incident en mer Égée s’est produit tôt vendredi. La recherche impliquant deux hélicoptères de sauvetage ainsi que des garde-côtes et des navires privés a été lancée après que deux hommes, un Palestinien et un Syrien, ont nagé jusqu’à des rochers près du rivage et ont été repérés par les autorités.

Les corps de deux femmes adultes et d’un homme adulte ont été retrouvés en mer quelques heures plus tard.

LA GRÈCE PROMET UNE AIDE MILITAIRE À L’UKRAINE POUR « LE TEMPS QU’IL FAUT »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le porte-parole des garde-côtes, Nikos Kokkalas, a déclaré que des vents modérés régnaient dans la zone de recherche, ajoutant que l’incident s’était produit vers 6 heures du matin au large de la côte nord-est de Mykonos.

L’île est à plus de 95 milles du point le plus proche de la côte turque.

Les contrebandiers basés en Turquie ont fréquemment choisi des routes maritimes ouvertes ces dernières années pour tenter d’éviter les eaux fortement surveillées de l’est de la mer Égée, où plusieurs grandes îles grecques se trouvent à proximité de la côte turque.