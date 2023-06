Une tragédie frappe alors que 4 enfants meurent lors d’un voyage de pêche dans le nord-est du Québec

Selon la police provinciale, un tragique incident s’est déroulé samedi lors d’une sortie de pêche dans un village du nord-est du Québec, entraînant la mort de quatre enfants.

Une excursion de pêche s’est terminée en tragédie samedi lorsque quatre enfants sont morts dans un village du nord-est du Québec, a annoncé la police provinciale.

Les autorités ont déclaré qu’elles étaient toujours à la recherche d’un homme disparu dans la trentaine qui était membre du groupe de pêcheurs et qui est resté introuvable.

Les corps des quatre enfants – tous mineurs de plus de 10 ans – ont été retrouvés sans réaction sur la rive du fleuve quelques heures après que les autorités ont reçu un appel d’urgence concernant un groupe qui avait été emporté par la marée près de Portneuf-sur-Mer, à environ 341 milles. au nord-est de Montréal.

Ils faisaient partie d’un groupe de 11 personnes qui pêchaient le capelan à pied près du rivage lorsqu’ils ont été pris au dépourvu par la marée montante.

Des plongeurs de la Police provinciale du Québec et des membres des Forces canadiennes ont participé à la recherche de l’adulte disparu.

Le maire Jean-Maurice Tremblay a déclaré samedi qu’il n’en savait pas plus sur les victimes ou si elles étaient de Portneuf-sur-Mer, une communauté d’environ 600 personnes.

« Tout le monde est touché par ce qui s’est passé, parce que ce genre d’événement, c’est la première fois que ça arrive », a déclaré Tremblay en français. « Quand cela implique cinq personnes et quatre enfants qui se noient lors d’une activité récréative, il est certain que les gens en sont assez tristes. »

Le capelan – un poisson d’éperlan argenté – est une espèce fourragère consommée par de nombreux animaux marins, et Tremblay a déclaré que sa pêche est une activité populaire dans sa partie de la côte nord du Québec. Il se fait sur les berges de la rivière à l’aide de pelles plutôt que de lignes de pêche.

Le capelan roule le plus souvent la nuit, alors les gens allument un feu sur la rive et attendent, a ajouté Tremblay.

Tremblay a déclaré que le banc de sable sur lequel les victimes pêchaient est accessible par des véhicules tout-terrain. Ils ont été capturés sur une partie de la péninsule où certaines parties peuvent être submergées par jusqu’à quatre mètres d’eau lorsque la marée monte.

Un appel au 911 est arrivé vers 2 heures du matin samedi, et la police a déclaré que six personnes avaient été sauvées de l’eau et que cinq autres étaient portées disparues – les quatre victimes et l’homme disparu.

Les corps des quatre enfants ont été transportés dans une clinique voisine où un médecin a confirmé leur décès.

Des enquêteurs de la police et des équipes médico-légales ont été déployés pour faire la lumière sur ce qui s’est passé.