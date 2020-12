Deux grands-parents connus comme le « cœur de la communauté » ont été tués dans un incendie dans leur ferme aux côtés de leur chien quelques heures à peine après avoir souhaité un joyeux Noël à leur famille.

Frank, 90 ans et Madeleine Dougharty, 86 ans, ont été retrouvés aux côtés de leur chien Flash le matin du lendemain de Noël dans leur ferme du village de Sussex à West Chiltington.

Les services d’urgence ont été appelés à leur domicile de 760 000 £ à 9 h 10 après des informations faisant état d’un incendie important qui a ravagé leur ferme isolée.

L’incendie près du village de West Chiltington dans le Sussex aurait commencé le jour de Noël

On pense que l’incendie s’est déclaré le jour de Noël. La police et les pompiers enquêtent pour savoir si l’incendie était suspect, mais la cause n’est pas encore connue.

Les parents de quatre enfants cultivaient du foin et des dindes auparavant et étaient décrits par un local comme des «vrais paysans».

M. Dougharty a récemment eu 90 ans et est né dans la ferme familiale du village.

Le gendre Kenneth Taylor, qui est marié à leur fille Ailsa, âgée de 64 ans, de Lincoln, a déclaré au Sun: « C’est un grand choc. Nous ne leur parlions qu’à Noël.

M. Taylor a révélé que lui et sa femme ne les avaient pas vus depuis septembre et que le couple avait récemment emménagé au niveau quatre.

L’escalier, le plafond et le toit ont été détruits dans l’incendie et la police a ouvert une enquête sur les causes de l’incendie.

La police du Sussex et le service d’incendie et de secours du West Sussex ont publié une déclaration conjointe.

La police du Sussex et le service d’incendie et de secours du West Sussex continuent d’enquêter sur un incendie résidentiel important qui a tragiquement coûté la vie à deux personnes.

Le bâtiment fait toujours l’objet d’une enquête pour s’assurer qu’il est sûr et que deux personnes ont été confirmées décédées sur les lieux

Les services d’urgence ont répondu à l’incident survenu à Harbolets Road, West Chiltington, à 9 h 10 le samedi 26 décembre.

« Les camions de pompiers de la région sont arrivés rapidement sur les lieux et une section de la route a été fermée et le feu a été éteint.

« Deux personnes ont malheureusement été confirmées décédées sur les lieux. Leurs corps ont depuis été retrouvés.

On pense qu’ils sont le couple marié Francis Dougharty, 90 ans, et Madeleine Dougharty, 86 ans, mais ils n’ont pas encore été officiellement identifiés.

«Des enquêtes sont en cours et une enquête conjointe sera menée pour déterminer la cause de l’incendie.

« Nous n’avons aucune information supplémentaire à ce stade. »