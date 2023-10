La fusillade constituera un point d’inflexion pour une petite ville et un État qui sont tous deux fréquemment classés parmi les plus sûrs du pays après une seule nuit d’effusion de sang qui a entraîné à peu près le nombre annuel de homicides dans tout l’État. Le suspect, Robert Card, est toujours en liberté, ce qui a déclenché une chasse à l’homme dans plusieurs États après, selon les autorités, avoir abattu au moins 18 personnes à Lewiston mercredi soir.

“Nous disons toujours que ce genre de choses n’arrive pas ici”, a déclaré Julien Leavitt, debout devant sa maison, le premier à proximité d’un cordon de police bloquant l’accès à l’un des lieux de tir. “Et puis c’est arrivé.”

Lui et sa compagne, Kirsten Brezler, ont décidé de passer la nuit en famille en dehors de la ville. “Je suis enceinte et je ne me sentais pas en sécurité en rentrant à la maison”, a déclaré Brezler.

Comme d’autres villes postindustrielles, Lewiston a des problèmes de drogue et de sans-abri, de pauvreté et de devantures de magasins abandonnées, et elle a été la cible de plaisanteries de la part des habitants d’autres régions du Maine. Mais la ville a toujours été relativement sûrépargné la violence armée endémique dans d’autres villes américaines.

“De toute façon, nous avions prévu d’essayer de déménager d’ici dans les deux prochaines années”, a déclaré Brezler avant que Leavitt n’intervienne : “Maintenant, cela a en quelque sorte accéléré les choses.”

Une communauté ouvrière

Loin du littoral pittoresque qui fait la renommée du Maine, Lewiston a toujours été une communauté ouvrière.

“Lewiston est un endroit spécial. C’est une communauté très unie avec une longue histoire de travail acharné, de persévérance, de foi, d’ouverture de son grand cœur aux gens du monde entier”, a déclaré jeudi la gouverneure démocrate Janet Mills lors d’une conférence de presse. notant qu’elle a rencontré et épousé son mari et y a élevé ses enfants.

C’était construit pendant la révolution industrielle par une goutte de la puissante rivière Androscoggin, qui fournissait l’électricité, et le magnat Benjamin Bates, qui fournissait la capitale.

Avec des emplois dans les usines Bates et autres, Lewiston a attiré de nombreux immigrants canadiens-français et irlandais, qui fabriquaient des uniformes pour l’armée de l’Union pendant la guerre civile et menaient leurs propres batailles ouvrières contre les briseurs de grève dans le cadre de campagnes syndicales pour de meilleurs salaires et conditions de travail.

Le Bates College, rebaptisé en l’honneur de son mécène industriel, fut l’un des premiers foyers de l’abolitionnisme et une des premières écoles permettre aux femmes et aux Afro-Américains d’étudier aux côtés des hommes blancs.

Mais au XXe siècle, Lewiston a subi le sort de nombreuses villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre et des villes industrielles du Midwest, alors que les emplois se déplaçaient ailleurs et que la pollution étouffait l’air et l’eau. Dans les années 1950 et 1960, la rivière était effectivement utilisée comme égout à ciel ouvert, selon le Conseil des ressources naturelles du Maineavec de grandes étendues dépourvues de tout poisson.

Perdant de la population et des entreprises, les dirigeants municipaux se sont efforcés de redresser la situation dans les années 1990, ce qui a entraîné une perte de population et d’entreprises. a coïncidé avec la découverte de la ville par un contingent de réfugiés somaliens qui ont décidé de s’y réinstaller.

Leur présence s’est heurtée à une certaine opposition, en partie de la part du maire de la ville et de groupes nationalistes blancs, mais un contre-manifestation massive au cours de laquelle des milliers de partisans – parmi lesquels de nombreux élus majeurs de l’État – ont semblé régler les problèmes des immigrés. service.

Depuis, beaucoup ont crédité les immigrants qui ont contribué à revitaliser la ville, et ils ont été rejoints par d’autres nouveaux arrivants en provenance de pays comme les Caraïbes. Lewiston a élu le premier législateur somalien américain de l’État l’année dernière.

Rien n’indique jusqu’à présent que le tireur était motivé par une haine raciale. Et sa sélection de cibles – un bar et une piste de bowling – suggère que quelque chose d’autre l’a peut-être motivé. Card, le suspect, semblait avoir des problèmes de santé mentale.

« Nous sommes une communauté tellement unie. Tout le monde connaît en quelque sorte tout le monde », a déclaré Sheena Hall, qui vit à proximité de Greene et a découvert la fusillade très tôt grâce à son fils adolescent, qui est pompier junior et qui suivait un cours à la caserne de pompiers de Lewiston lorsque l’appel est arrivé. .