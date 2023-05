Une tragédie alors qu’un adolescent est «tué dans une agression» à Crookes – avec deux hommes arrêtés soupçonnés de meurtre

UN ADOLESCENT a été « tué lors d’une agression » avec deux hommes arrêtés soupçonnés de meurtre.

Les flics et les services d’urgence se sont précipités dans le quartier Crookes de Sheffield hier soir après l’incident d’horreur.

Deux hommes soupçonnés de meurtre ont été arrêtés après la mort d’un adolescent à Sheffield Crédit : LNP

Des officiers médico-légaux parcourent la zone à la recherche de preuves après la mort tragique Crédit : LNP

La police a bouclé un certain nombre de routes alors qu’elle ouvrait une enquête pour meurtre.

Des officiers médico-légaux spécialisés ont également été photographiés parcourant la zone à la recherche de preuves après la mort tragique.

Dans un communiqué, la police du South Yorkshire a déclaré: « Une enquête pour meurtre a été ouverte après la mort d’un adolescent à la suite d’une agression à Crookes, Sheffield ce soir (jeudi 25 mai).

« Il y a un grand nombre d’officiers en uniforme dans la région qui effectuent des enquêtes initiales, et un certain nombre de fermetures de routes et de cordons restent en place.

« Deux hommes sont en garde à vue après avoir été arrêtés pour suspicion de meurtre. »