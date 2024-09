Une tradition commémorant l’anniversaire du 11 septembre transmise à une nouvelle génération

NEW YORK — Une phrase poignante résonne lorsque les proches des victimes du 11 septembre se réunissent chaque année pour se souvenir des êtres chers qu’ils ont perdus dans les attaques terroristes.

« Je n’ai jamais eu l’occasion de te rencontrer. »

C’est le son du changement de génération à Ground Zero, où les familles lisent les noms des victimes à chaque anniversaire des attentats. Près de 3 000 personnes ont été tuées lorsque des pirates de l’air d’Al-Qaïda ont fait s’écraser quatre avions de ligne sur les tours jumelles, le Pentagone et un champ dans le sud-ouest de la Pennsylvanie le 11 septembre 2001.

Certains noms sont lus par des enfants ou des jeunes adultes nés après les frappes. Observance de l’année dernière 28 jeunes parmi plus de 140 lecteurs ont été cités. Des jeunes sont attendus à nouveau mercredi à la cérémonie.

Certains sont les enfants de victimes dont la compagne était enceinte. La plupart des jeunes lecteurs sont les nièces, neveux ou petits-enfants des victimes. Ils ont hérité d’histoires, de photos et d’un sens des responsabilités solennelles.

Être une « famille du 11 septembre » résonne à travers les générations, et commémorant et comprendre un jour les attentats du 11 septembre reviendra à un monde qui n’en a aucun souvenir direct.

« C’est comme si vous transmettiez le flambeau », explique Allan Aldycki, 13 ans.

Il a lu les noms de son grand-père et de plusieurs autres personnes au cours des deux dernières années et prévoit de le faire mercredi. Aldycki garde dans sa chambre des souvenirs de son grand-père Allan Tarasiewicz, un pompier.

L’adolescent a déclaré au public l’année dernière qu’il avait tellement entendu parler de son grand-père qu’il avait l’impression de le connaître, « mais quand même, j’aurais aimé avoir la chance de vraiment te connaître », a-t-il ajouté.

Allan s’est porté volontaire pour être lecteur parce que cela lui permet de se sentir plus proche de son grand-père et il espère avoir des enfants qui participeront.

« C’est un honneur de pouvoir leur enseigner, car cela leur permet de connaître leur héritage et ce qu’ils ne doivent jamais oublier », a-t-il déclaré par téléphone depuis le centre de New York. Il a ajouté qu’il se retrouve déjà à enseigner à des pairs qui ne savent rien ou presque du 11 septembre.

Quand vient le temps de la cérémonie, il recherche des informations sur la vie de chaque personne dont il est chargé de lire le nom.

« Il réfléchit à tout et comprend l’importance de ce que cela signifie pour quelqu’un », a déclaré sa mère, Melissa Tarasiewicz.

La récitation des noms des morts est une tradition qui s’étend au-delà de Ground Zero. Les monuments aux morts rendent hommage aux militaires tombés au combat en prononçant leurs noms à haute voix. Certaines organisations juives organisent des lectures des noms des victimes de l’Holocauste à l’occasion de la Journée internationale du souvenir, Yom Hashoah.

Les noms des 168 personnes tuées dans l’attentat de 1995 contre un bâtiment fédéral à Oklahoma City sont lus chaque année au mémorial qui s’y trouve.

Lors des commémorations du 11 septembre, des militaires ou des officiels du Pentagone lisent les noms des 184 personnes tuées sur place. Au mémorial national du vol 93, les proches et amis des victimes lisent la liste des 40 passagers et membres d’équipage qui ont perdu la vie sur ce site rural près de Shanksville, en Pennsylvanie.

La cérémonie de plusieurs heures au mémorial du 11 septembre à New York est presque exclusivement dédiée aux noms des 2 977 victimes des trois sites, ainsi qu’aux six personnes tuées dans l’attentat. Attentat à la bombe du World Trade Center en 1993Tous sont lus par des proches volontaires et choisis par tirage au sort.

Chacun reçoit un sous-ensemble de noms à restituer à voix haute. Les lecteurs parlent aussi généralement brièvement de leurs propres proches disparus, souvent avec des détails touchants.

« Je pense souvent à la façon dont, si tu étais encore là, tu serais l’un de mes meilleurs amis, tu regarderais les universités avec moi, tu me sortirais des ennuis avec maman et papa, tu traînerais à Jersey Shore », a déclaré Capri Yarosz l’année dernière à propos de son oncle assassiné, le pompier de New York Christopher Michael Mozzillo.

Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle a grandi avec un livre de bébé fait maison sur lui et une famille qui le mentionne encore dans les conversations quotidiennes.

« Chris aurait adoré ça » est une phrase que l’on entend souvent à la maison.

Elle a lu deux fois lors de la cérémonie du Trade Center.

« Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir en quelque sorte garder vivant le nom de mon oncle et de continuer à lire le nom de tout le monde, afin que davantage de générations futures le sachent », a-t-elle déclaré par téléphone depuis la maison familiale dans le centre du New Jersey. « Je suis heureuse de pouvoir transmettre l’importance de ce qui s’est passé. »

Ses deux sœurs cadettes ont également lu des noms et l’une d’elles se prépare à le faire à nouveau mercredi. Leur mère, Pamela Yarosz, n’a jamais pu se résoudre à s’inscrire.

« Je n’ai pas cette force. C’est trop dur pour moi », explique Pamela Yarosz, la sœur de Mozzillo. « Ils sont plus courageux. »

À l’heure actuelle, de nombreux enfants des victimes du 11 septembre — comme Melissa Tarasiewicz, qui venait de terminer ses études secondaires lorsque son père est décédé — ont grandi depuis longtemps. environ 100 sont nés après les attaques ont tué l’un de leurs parents, et ils sont maintenant de jeunes adultes.

« Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, je suis honoré de porter ton nom et ton héritage avec moi. Je te remercie de m’avoir donné cette vie et cette famille », a déclaré Manuel DaMota Jr. à propos de son père, menuisier et chef de projet, lors de la cérémonie de l’année dernière.

Lors de cet événement, un jeune lecteur après l’autre a rendu hommage aux tantes, aux oncles, aux grands-oncles, aux grands-pères et aux grand-mères qui ont manqué aux enfants tout au long de leur vie.

« Toute ma vie, mon père m’a dit que je lui faisais penser à toi. »

« J’aimerais que tu m’emmènes pêcher. »

« J’aimerais avoir plus de toi qu’une simple photo sur un cadre. »

« Même si je ne t’ai jamais rencontré, je ne t’oublierai jamais. »