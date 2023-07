Une tournée de rêve à New York se transforme en cauchemar à l’aéroport de Montréal pour les adolescents de Terre-Neuve-et-Labrador

Air Canada s’excuse pour une situation qui a vu près de trois douzaines d’adolescents de Conception Bay North, ainsi que leurs cinq accompagnateurs adultes, bloqués pendant trois jours à Montréal, anéantissant leurs espoirs de visiter New York.

L’agence de voyage qui a organisé la visite, quant à elle, ne fait aucun commentaire.

Mais malgré l’expérience désagréable, les étudiants restent déterminés à visiter un jour la ville célèbre pour sa scène artistique et ses monuments emblématiques.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole anonyme d’Air Canada a blâmé les conditions météorologiques défavorables et la pénurie d’équipage pour ce que la compagnie aérienne a décrit comme une situation regrettable.

Et comme la plupart des vols sont réservés en raison de la saison estivale chargée des voyages, la compagnie aérienne a déclaré que sa capacité à réserver à nouveau des clients suite à une annulation de vol est limitée, en particulier pour les grands groupes.

« En conséquence, nous n’avons pas été en mesure de transporter ces clients comme prévu et nous nous sommes excusés de ne pas avoir fourni nos niveaux normaux de service client », indique le communiqué.

Stress et confusion

Les 34 étudiants – tous âgés de 14 et 15 ans – de l’Amalgamated Academy à Bay Roberts et du Holy Redeemer à Spaniard’s Bay ont quitté l’aéroport de St. John’s sur un vol d’Air Canada samedi. Ils étaient accompagnés de cinq enseignants chaperons de leurs écoles.

La visite éducative a été organisée par une société appelée Brightspark by WorldStrides. Le voyage a duré un an et a coûté près de 4 000 $ par élève.

Alors que les minutes se transformaient en heures à l’aéroport de Montréal, les étudiants n’avaient pas grand-chose à faire à part s’allonger sur le sol et faire la sieste. (Soumis par Stephanie Gifford)

New York est l’une des villes les plus célèbres au monde, et l’itinéraire de quatre jours comprenait tout, d’une comédie musicale et de shopping à Broadway à des visites de monuments tels que la Statue de la Liberté et le mémorial du 11 septembre au World Trade Center.

Le plan était le vol vers Montréal, et une correspondance avec un autre vol vers New York.

Mais une aventure de fin d’année scolaire de rêve s’est transformée en trois jours et deux nuits de stress, de confusion et d’inconfort, a déclaré Emma Gifford de Port de Grave, l’une des étudiantes du voyage.

« C’était très difficile parce que nous étions tous là sans nos parents. Pour beaucoup d’entre nous, c’était la première fois que nous voyagions sans nos parents », a-t-elle déclaré.

Une cascade de problèmes

Après avoir atterri à Montréal, le groupe de touristes a été contraint d’attendre dans l’avion pendant deux heures avant d’apprendre que leur vol de correspondance vers New York avait été annulé.

Cela a commencé une série de problèmes qui comprenaient de longues attentes au terminal de l’aéroport, des trajets en taxi tard dans la nuit et tôt le matin vers et depuis un hôtel voisin, manger de la nourriture dans des distributeurs automatiques et de plus en plus fatigué et frustré à mesure que les retards s’empilaient les uns sur les autres.

Ce fut une introduction difficile au transport aérien pour des étudiants comme Kairah March of Bareneed.

« C’était un peu décevant que la première fois que j’ai quitté Terre-Neuve, j’ai passé la plupart du temps dans un aéroport. Dans un aéroport. C’était plutôt mauvais », a déclaré March.

Certains des 34 adolescents de Conception Bay North qui ont vu leurs vacances de rêve à New York anéanties cette semaine sont photographiés ici à Port de Grave. Ils sont, devant, de gauche à droite : Emma Gifford et Ally Bennett ; derrière, Skylar Newell, Emily Smith, Sarah Holmes, Kairah March, Michela Hawco et Alexa Burton. (Terry Roberts/CBC)

Dimanche, on a appris que le voyage à New York avait été annulé. Ce fut un déchirement pour les étudiants qui ont utilisé le voyage comme motivation pour se préparer et écrire leurs examens de fin d’année.

« Nous voulions juste rentrer à la maison »

Mais ce n’était pas la fin de leur agitation de voyage. Les étudiants ont dû endurer plusieurs autres retards et heures d’incertitude avant de finalement revenir à l’aéroport international de St. John’s lundi soir.

« Je me sentais impuissante, et je sais que beaucoup d’entre nous aussi. C’était effrayant. Nous voulions juste rentrer à la maison », a déclaré l’étudiante Sarah Holmes.

Pendant que les élèves transpiraient dans l’air humide et enfumé de Montréal, où les incendies de forêt dans le nord du Québec avaient considérablement réduit la qualité de l’air, les parents de Terre-Neuve se bousculaient pour trouver des réponses.

« Brightspark disait que vous deviez appeler Air Canada. Et lorsque nous avons contacté Air Canada, Air Canada a dit que vous deviez parler à Brightspark. Nous avons donc demandé aux deux sociétés de confier la responsabilité à quelqu’un d’autre », a déclaré Stephanie Gifford, la mère d’Emma. .

« De samedi quand elle est partie, jusqu’à lundi soir, je ne savais pas comment elle rentrait, je ne savais pas où elle dormait le soir, je ne savais pas comment elle mangeait. »

Certains parents s’apprêtaient à monter à bord d’un avion et à s’envoler pour Montréal, a-t-elle dit.

« (Emma) était très bouleversée. Elle avait des saignements de nez. Elle se sentait malade. Je sais que c’est embarrassant pour elle maintenant. Mais elle voulait juste sa mère. Elle voulait sa famille. Elle voulait juste être à la maison et pas à un étage dans un aéroport. »

Brightspark dit qu’Air Canada « n’aide pas beaucoup »

Un message aux parents de Brightspark, qui a été obtenu par CBC News, a cité des « circonstances imprévues » pour les turbulences de voyage. Mais la compagnie a également critiqué Air Canada, affirmant que la compagnie aérienne « n’a pas beaucoup aidé à prendre d’autres dispositions pour le groupe ».

Le message disait « Brightspark a fait de son mieux dans un court délai, gêné par (un) jour férié provincial (Saint-Jean-Baptiste) le week-end, pour d’abord et avant tout assurer la sécurité des élèves. »

Air Canada et Brightspark ont ​​couvert le coût de l’hébergement à l’hôtel, tandis qu’Air Canada a également fourni des bons alimentaires quotidiens au groupe. Brightspark a également affrété un bus lundi pour transporter le groupe de l’hôtel à un repas du matin, à un centre commercial, puis à l’aéroport.

Les étudiants de la région de Bay Roberts et Spaniard’s Bay ont passé de longues journées à l’aéroport de Montréal, essayant de tirer le meilleur parti d’une situation difficile, au lieu de profiter d’un voyage de rêve à New York. (Soumis par Stephanie Gifford)

Le petit déjeuner était le premier repas chaud que les étudiants ont mangé depuis samedi matin, a déclaré Stephanie Gifford.

Les étudiants remercient leurs accompagnateurs d’avoir aidé à rendre la situation supportable et notent que l’adversité a aidé à solidifier les amitiés anciennes et nouvelles.

« Je suis beaucoup plus proche de chacun d’entre eux, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble », a déclaré Ally Bennett de North River.

De nombreux élèves participent au programme d’art dramatique de leur école, ce qui explique en grande partie pourquoi ils étaient si attirés par les célèbres théâtres de Broadway.

Pendant ce temps, les voyageurs étaient assurés, mais on ne sait pas encore combien de leurs dépenses seront remboursées.

