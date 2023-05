Un touriste britannique a été arrêté, soupçonné d’avoir violé une amie de son fils dans un hôtel de Magaluf.

L’homme a été détenu à l’aéroport alors qu’il tentait de fuir après que la femme a dit aux détectives qu’elle avait été violée après s’être glissée dans sa chambre au milieu de la nuit.

Le touriste est accusé d’avoir violé une femme à Magaluf Crédit : Getty

Le suspect a été arrêté par la police espagnole à l’aéroport Crédit : Solarpix

L’homme plus âgé aurait surpris la femme – qui serait également britannique – après s’être endormie dans la chambre de son amie, qui avait une porte intérieure menant à la chambre de son père.

Le vacancier a été détenu à l’aéroport de Palma de Majorque après avoir prétendument fait ses valises et tenté de quitter l’île à la hâte quelques heures plus tard.

La victime présumée du viol, qui serait âgée d’environ 20 ans, a fui l’hôtel sans nom et a sonné l’alarme dans un bureau de la Garde civile près de la bande de fête de Punta Ballena à Magaluf, selon des informations locales.

Le quotidien majorquin Ultima Hora a déclaré que les policiers avaient recueilli une déposition avant de se rendre à l’hôtel et avaient découvert que l’homme qu’ils recherchaient avait déjà quitté l’hôtel.

Il a été arrêté à la porte d’embarquement de son vol, après avoir prétendument mis fin prématurément à ses vacances en reportant son retour quelques jours avant son départ initial en achetant un nouveau billet de retour.

Un juge d’instruction a ordonné son placement en détention provisoire après avoir été traduit en justice pour être interrogé lors d’une séance à huis clos au cours de laquelle la victime présumée a donné sa version des faits.

La garde civile espagnole n’a pas encore fait de commentaire sur l’incident et l’arrestation qui a suivi, qui aurait eu lieu mardi.

Les autorités judiciaires n’ont pas pu être jointes tôt ce matin.

L’homme en garde à vue, âgé d’environ 45 ans, n’a pas été nommé.

Il n’a encore été officiellement inculpé d’aucun crime, comme c’est normal en Espagne où des accusations formelles ne sont portées que peu de temps avant le procès.

En mars, la police a arrêté deux hommes accusés d’avoir volé et agressé sexuellement un touriste britannique à Magaluf.

Le couple aurait déchiré la robe et les sous-vêtements de la femme de 25 ans et volé sa montre et ses bijoux de créateur avant de fuir les lieux à l’arrivée de la police.

Un policier a été blessé lorsque les suspects, deux Colombiens âgés de 19 et 24 ans, ont résisté à leur arrestation.

L’incident s’est produit aux premières heures du 3 mars près d’une banque dans une rue de Magaluf à quelques pas de la célèbre bande de fête de Punta Ballena.

La montre que la femme britannique portait aurait valu près de 2 000 £.

Le week-end dernier, cinq policiers ont été blessés et 10 personnes ont été arrêtées lors d’une bagarre de masse tôt le matin à Magaluf impliquant une cinquantaine de fêtards.

Les yobs ont été filmés échangeant des coups et lançant des missiles les uns sur les autres ainsi que sur la police.

Les hooligans du football portugais ont ensuite été décrits par des détectives comme le « groupe principal qui a déclenché la bagarre », qui a conduit un jeune Marocain à être assommé par un Roumain.