Dans un incident plutôt effrayant, la nouvelle d’une touriste américaine au Mexique est devenue virale après qu’elle se soit perdue dans une jungle. La femme s’est séparée de son groupe alors qu’elle montait à cheval.

Selon un rapport Publié dans Le courrier quotidien, Liz Hicks a partagé son expérience déchirante sur le portail de partage de vidéos Tik Tok.

On peut dire à sa voix à quel point elle a dû avoir peur quand elle était réellement perdue. Dans la vidéo consultée par le portail d’informations, on l’entend dire: «Salut TikTok, je suis actuellement dans la jungle au Mexique quelque part. Je ne parle pas espagnol et je suis à cheval et je me suis saoulé et je ne sais pas comment je suis arrivé ici et personne autour de moi ne parle ma langue alors ils ne savent pas ce que je dis – je ne sais pas où Je vais – je sais juste que je suis à cheval.

Sa voix est visiblement bancale et elle a également l’air un peu stressée tout en partageant son calvaire. L’incident s’est produit près de la ville balnéaire de Yelapa, dans la municipalité de Cabo Corrientes, située à Jalisco au Mexique.

Elle était en vacances au Mexique lorsque l’incident s’est produit. Ses autres photos du voyage reflètent les moments amusants qu’elle a vécus pendant les vacances. Actuellement, sa vidéo a été vue plus de 12 millions de fois sur Tik Tok seul.

Dans une autre vidéo, la touriste a déclaré que les enfants locaux qu’elle avait vus sur le chemin lui criaient dessus. Elle a affirmé qu’elle ne comprenait pas ce qu’ils disaient en raison de la barrière de la langue.

De plus, elle a ajouté qu’elle ne savait pas non plus monter à cheval. Liz a également fait appel à sa famille Tik Tok pour l’aider à apprendre l’espagnol. La deuxième vidéo a également recueilli jusqu’à deux millions de vues sur Tik Tok.

Dans le deuxième clip, on peut aussi la voir plus calme et détendue. Elle est également vue souriant et portant des lunettes de soleil tout en parlant à la caméra.

Enfin, dans la troisième vidéo, elle a informé sa famille Tik Tok qu’elle était arrivée à son hôtel et qu’elle était bien vivante. Décrivant comment elle s’est perdue, Liz a mentionné que le cheval sur lequel elle montait bougeait plus vite que les chevaux des autres. En conséquence, elle s’est perdue. Elle a également déclaré que même si elle se sentait perdue, le cheval savait exactement où il se dirigeait.

Liz a déclaré dans la vidéo: «Le problème avec le cheval était, j’étais perdu mais le cheval n’était pas perdu … le cheval savait où il allait, apparemment, parce qu’il m’a emmené à cette cascade. Je viens de me séparer de mon groupe parce que mon cheval a continué à courir plus vite que le cheval de tout le monde, et j’étais en tête.