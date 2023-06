Une touriste américaine mutilée par un requin aux Bahamas alors qu’elle tentait de remonter sur un bateau

Une plongeuse autonome a été mutilée par un requin alors qu’elle tentait de remonter sur son bateau.

Heidi Ernst, 73 ans, a été attaquée par la bête alors qu’elle nageait aux Bahamas le 7 juin.

Le touriste américain Heid Ernst a été mutilé par un requin aux Bahamas 1 crédit

Elle a été attaquée alors qu’elle tentait de remonter sur un bateau 1 crédit

La touriste américaine a reçu les premiers soins sur le bateau, ce qui, selon des amis, l’a empêchée de « saigner à mort », selon une page de collecte de fonds GoFundMe qui a été créée.

Heidi, qui vient de terminer son 500e plongée, a déclaré à The Gazette: « Il y avait du sang partout. J’étais en train de mourir. J’allais saigner à mort. J’avais peur de mourir et j’avais très mal. »

Elle a fait l’éloge des plongeurs sur le bateau, les décrivant comme « instrumentaux » pour la maintenir en vie.

Heidi, de l’Idaho, a été transportée d’urgence à l’hôpital de Miami, mais les médecins ont été contraints de lui amputer la jambe gauche.

Elle a déclaré: « J’ai pris la décision avec le chirurgien d’enlever ma jambe. Il était évident qu’elle ne pouvait pas être sauvée. »

Elle a dit que les médecins avaient convenu que cela n’aurait pas été une « bonne idée » d’essayer de sauver la jambe.

Heidi avait contracté une infection après avoir été mordue.

Elle a déclaré à l’affilié de CBS, KCCI, qu’elle n’avait jamais craint les requins.

Heidi a déclaré: «Ils viennent généralement nager autour de nous. Pas de comportements menaçants, pas de comportements agressifs.

Elle a déclaré à The Gazette qu’elle avait déjà pris des photos de requins en plongée.

Mais Heidi a décrit la plongée sous-marine comme sa « plus grande passion » et a refusé de se remettre à l’eau.

Elle a déclaré: « Je le fais plusieurs fois par an. Et je prévois d’y retourner aussi. Je ne pense pas que cela va me retenir. »

Ce n’est qu’une des dernières attaques de requins qui ont déjà été signalées cette année.

Maggie Drozdowski, 15 ans, a été attaquée au large de Stone Harbor, dans le New Jersey, en mai.

Elle a été attaquée par un requin après avoir perdu sa planche de surf dans l’eau.

L’adolescente a déclaré à l’affilié de CBS, KYW, qu’il lui avait fallu environ trois à quatre minutes pour atteindre le rivage.

Le lycéen Cameron Robbins, 18 ans, a disparu après avoir été vu pour la dernière fois en train de nager dans des eaux infestées de requins aux Bahamas en mai.

L’as du baseball Cameron n’a pas été retrouvé malgré un effort de recherche et de sauvetage généralisé impliquant des responsables de la Garde côtière américaine et du personnel de la Royal Bahamas Defence Force (RBDF).

Kevin Blanco, 20 ans, a été attaqué alors qu’il chassait sous-marine au large de la Floride.

Il a été mordu par le prédateur qu’il avait accroché et ramené sur le quai.

Kevin a déclaré que la bête pesait environ 500 livres et a déclaré à l’affilié de NBC, WPTV, qu’il avait été « aveuglé » lors de l’attaque.

Il a dit: « Le requin m’a juste aveuglé, m’a mordu à la jambe deux fois – ma jambe gauche, extérieure. »

Kevin a révélé que ses copains l’avaient aidé à se précipiter sur le rivage, l’un d’eux fabriquant un garrot qui l’a aidé à sauver sa vie.

Il a comparé l’impact à être heurté par un camion, selon l’affilié de NBC KVOA.

Kevin a déclaré: « J’avais l’impression d’avoir été touché par un F-150, et la pression de la fermeture lente sur ma jambe, tout se passait au ralenti. »