Une tour à canon en ruine vieille de 168 ans avec une vue imprenable sur la mer pourrait vous appartenir pour 150 000 £ – mais il y a un gros inconvénient

Une tour de canon vieille de 168 ans offrant une vue imprenable sur la mer pourrait vous appartenir pour seulement 150 000 £ – mais il y a un gros inconvénient.

Le bâtiment militaire historique a défendu la nation pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, depuis l’embouchure de la Tamise dans le Kent.

Une tour d’artillerie vieille de 168 ans, située à l’embouchure de la Tamise dans le Kent, a été mise en vente pour 150 000 £. Crédit : SWNS

L’ancien bâtiment militaire n’est accessible que deux fois par jour en raison de son emplacement éloigné Crédit : SWNS

Et tous les acheteurs potentiels se frotteront les mains à l’idée de posséder une propriété aussi emblématique.

Les agents immobiliers Savills font la promotion de « une position unique et paisible avec des vues lointaines sur la mer et la côte ».

Cependant, posséder la tour à canon historique comporte un piège pour tout propriétaire potentiel.

L’ancien site de l’armée n’est accessible que deux fois par jour en raison de son éloignement.

Les propriétaires et les invités peuvent y accéder à marée basse via une chaussée et devront utiliser un bateau à tout autre moment.

Il se trouve également à environ quatre miles et demi de la gare la plus proche de Swale et nécessiterait une grosse somme d’argent pour lui redonner son ancienne gloire.

La tour de canons est la dernière du genre à être construite, construite pour protéger les chantiers militaires voisins contre l’invasion française.

Les tensions anglo-françaises étaient vives dans les années 1850 et la nation craignait une attaque navale.

Les commissaires-priseurs s’attendent à ce que le bâtiment en forme de tour Martello rapporte 150 000 £.

Ils ont ajouté que la propriété, située sur une langue de terre entre la Tamise et la rivière Medway, « est une première ».

La tour gardait le lien clé entre la Tamise et la Medway, qui menait aux chantiers navals de la Royal Navy à Sheerness et Chatham.

Cependant, la technologie de l’artillerie s’est rapidement améliorée et la construction est devenue obsolète au milieu du XIXe siècle, presque immédiatement après son achèvement.

À la fin du siècle, il fut transformé en défense contre les raids des torpilleurs rapides.

Des décennies plus tard, il fut à nouveau modifié : de nouveaux canons à tir rapide furent ajoutés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

La propriété au large de l’île de Grain, construite en 1855, a été mise hors service en 1956 et sera mise aux enchères le 20 septembre de cette année.

Jeremy Lamb, directeur de Savills Auctions, a déclaré que la vente était rare, ajoutant : « Il y a toujours de l’enthousiasme lorsque des lots inhabituels arrivent car ils ont un pouvoir spécial pour captiver l’imagination.

« Nous avons déjà vendu des châteaux d’eau et des forts maritimes militaires dans nos ventes, mais cette tour à canon est une première.

« Une toile vierge avec des tas d’histoire et des vues phénoménales sur la mer, sans parler de son adresse n°1 tant convoitée, la Tamise.

« Historiquement, des lots rares comme celui-ci ont suscité un intérêt considérable dans nos ventes aux enchères.

« L’été dernier, le marteau est tombé sur Bull Sand Fort dans l’estuaire de la Humber à près de 10 fois le prix indicatif après avoir attiré des offres du monde entier et l’année précédente, nous avons vendu aux enchères un château d’eau dans l’Essex qui a depuis reçu une autorisation pour un usage résidentiel et un chance de concevoir une propriété unique dans la vie.

Un porte-parole a qualifié l’achat potentiel de « atmosphérique ».

Ils ont déclaré : « La tour occupe une position unique et paisible avec une vue dégagée sur la mer et la côte. Le village de Grain est à environ un mile à l’ouest.

« La tour dégage une atmosphère intérieure avec une série de pièces, des briques apparentes et du béton.

« D’intérêt pour les promoteurs et les occupants, la tour représente une opportunité unique avec un potentiel d’utilisations alternatives ou de développement sous réserve des autorisations nécessaires. »

Le bâtiment militaire a défendu la nation pendant les deux guerres mondiales Crédit : SWNS