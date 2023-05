Une tortue de mer massive et rare s’est échouée sur l’Î.-P.-É. Elle était probablement en route pour être avec sa famille

Une tortue de mer de grande taille et de plus en plus rare s’est échouée sur les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard vendredi dernier.

Il a été confirmé qu’une tortue luth morte avait été découverte dans la communauté de Fernwood le 19 mai, a indiqué le ministère des Pêches et des Océans dans un courriel à CBC News.

Le MPO a répondu à l’appel de certains résidents locaux au sujet de la tortue, avec l’aide du Réseau canadien des tortues marines .

Les tortues luth sont les plus grandes tortues vivantes du monde. L’espèce fait face à un déclin de sa population à l’échelle mondiale et est considérée comme en voie de disparition au Canada.

Kathleen Martin, directrice exécutive du Canadian Sea Turtle Network, a déclaré que les tortues sont connues pour entrer dans les eaux canadiennes à cette période de l’année pour se nourrir de méduses.

Ensuite, ils se dirigent vers le sud et retournent instinctivement sur les mêmes plages où ils ont éclos pour nicher – un comportement appelé « retour natal ».

« Donc, vous vous retrouvez avec ces plages pleines de sœurs, de tantes, de mères et de cousins », a déclaré Martin.

Mais la tortue découverte n’a pas eu la chance de rencontrer sa famille.

Il est probable que l’animal soit mort l’année dernière après avoir été empêtré dans des engins de pêche et qu’il vient juste d’être retrouvé, a déclaré Martin.

Tom Sherry était l’un des résidents de Fernwood qui a découvert la tortue. Arrivé là-bas, il n’en croyait pas ses yeux.

« C’était tout un spectacle », a-t-il déclaré.

« C’était un peu triste de voir qu’il était dans l’eau là-bas et qu’il était peut-être décédé depuis un petit moment. »

« Mal décomposé »

Deux agents des pêches du détachement de conservation et de protection d’Alberton ont répondu à l’observation, a indiqué le MPO.

Ce n’est pas la première fois qu’une tortue luth s’échoue sur le rivage de l’Île-du-Prince-Édouard. Ceux qui ont été trouvés auparavant étaient généralement transportés au Collège vétérinaire de l’Atlantique pour une autopsie.

Mais dans ce cas, la tortue était « trop ​​décomposée » pour que les pathologistes de la faune puissent effectuer tout type de procédure, a déclaré l’AVC dans un e-mail.

Des agents des pêches du MPO ont tiré l’animal jusqu’au rivage et ont retiré les engins de pêche dans lesquels il était empêtré. (Soumis par Tom Sherry)

Martin a déclaré que ce qui restait de la tortue s’effondrait, il est donc difficile de le mesurer avec précision. Une tortue luth peut atteindre jusqu’à deux mètres de long et peser plus de 450 kilogrammes, a-t-elle déclaré.

L’espèce existe depuis plus de 150 millions d’années, depuis l’époque où les dinosaures parcouraient la planète. Aujourd’hui, ils diminuent à un rythme de près de 8% par an, a déclaré Martin.

« Ils sont en grave déclin. »

« Nous sommes comme l’ONU des tortues marines ici »

Sur cette photo d’archive, on voit ici une tortue luth qui s’est échouée à l’Île-du-Prince-Édouard à l’automne 2020. Elle a été chargée à l’arrière d’une camionnette du MPO et amenée au Collège vétérinaire de l’Atlantique à Charlottetown pour une autopsie. (Ralph Clark)

Au Canada, ils sont protégés en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Martin a déclaré que des tortues luth de toute l’Amérique centrale et du Sud ont été identifiées dans les eaux canadiennes où elles « prennent vraiment du volume et mangent » avant de rentrer chez elles.

« Nous sommes comme l’ONU des tortues marines ici, où tout le monde vient et traîne », a déclaré Martin.

« Il est vraiment important que nous les gardions en sécurité ici … et que nous fassions tout notre possible pour en savoir plus sur eux. »

C’est pourquoi il est important que le MPO, le Réseau canadien des tortues marines, l’AVC ainsi que la Marine Animal Response Society de la Nouvelle-Écosse participent tous au processus de réponse à tout spécimen trouvé au Canada atlantique, a-t-elle déclaré.

Pour le moment, la tortue – ou ce qu’il en reste – est toujours là à Fernwood.

Les agents du MPO l’ont tiré jusqu’au rivage et ont retiré les engins de pêche qui ont tué l’animal. L’équipement sera probablement rendu à celui qui l’a perdu, a déclaré Martin.

« Généralement, ce que vous faites est, à ce stade, de laisser la nature suivre son cours », a déclaré Martin. « Il y aura des choses qui récupèreront cette tortue et tout le reste. »

Martin a déclaré que le corps en décomposition ne représentait aucune menace pour les gens.

Elle encourage les gens à appeler le Réseau canadien des tortues marines s’ils voient quoi que ce soit à voir avec les tortues marines, car cela peut aider les responsables de la faune à faire venir les animaux et à recueillir des informations qui peuvent aider aux efforts de conservation.

« C’est vraiment un acte de ce que nous appelons la science citoyenne », a déclaré Martin.

« C’est ce dont nous avons besoin dans le monde en ce moment. »