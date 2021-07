Une tortue de compagnie en fuite retrouvée un an plus tard dans un champ à un demi-mile de chez elle

Une tortue en fuite a été retrouvée à 800 mètres de sa maison familiale un an après sa disparition. Maxi, une tortue de 14 ans, qui avait escaladé une clôture de 12 pouces de haut pour échapper à son enclos, a été retrouvée par des promeneurs de chiens au milieu d’un champ à seulement 0,6 mile (0,96 km) de son domicile dans le Wiltshire, en Angleterre. ayant voyagé à une vitesse moyenne de 0,00007 mph.

Susie Thomas et sa voisine Linda Rogers, qui l’ont trouvé, ont déclaré au Telegraph qu’ils avaient eu de la chance de l’avoir repéré à temps ou qu’il aurait pu être écrasé par un tracteur. Thomas et Rogers promenaient le chien du propriétaire de la ferme au moment où Maxi a été retrouvé. Thomas, 24 ans, a déclaré au média qu’il était extrêmement chanceux que Maxi soit sur le même chemin qu’eux car le champ n’est pas un droit de passage et qu’ils avaient la permission de s’y promener. Elle a ajouté qu’avec la récolte qui approchait, cela aurait pu être très triste s’il n’avait pas été trouvé à temps.

Le duo a ramené Maxi chez lui et l’a nourri avec de la nourriture et de l’eau avant de se rendre sur Facebook pour demander si quelqu’un manquait sa tortue. Thomas, un étudiant en économie comportementale, a expliqué que pour s’assurer que cela allait aux propriétaires légitimes; ils ont demandé aux propriétaires potentiels de décrire leur tortue et d’envoyer d’abord des photos de leur animal de compagnie, car ils craignaient que les gens ne prétendent qu’il s’agissait simplement de la leur. Finalement, après trois jours de recherches intenses, ils ont trouvé le propriétaire légitime, Ruaidhri Jukes, qui habite à environ 0,6 km du champ de Coombe Bisset, Wilts, où il a été trouvé.

Maxi, la tortue d’Hermann avec une puce distinctive sur sa carapace, avait disparu depuis août de l’année dernière. Il a à peu près la taille d’une petite boule avec une coquille d’environ six pouces de long et six pouces de large. Jukes, 23 ans, un travailleur de soutien, a déclaré qu’il ne savait pas comment Maxi s’était échappé d’un enclos extérieur avec une clôture métallique de 12 pouces de haut. Il a ajouté que normalement, Maxi passerait toute la journée dans l’enceinte pendant l’été et peut-être qu’il en est sorti.

Près d’un an plus tard, il avait abandonné l’espoir de le retrouver et ne pouvait pas le croire lorsque Thomas l’a contacté pour l’informer que Maxi avait été retrouvé. Il l’a décrit comme «fou» et a déclaré que c’était la deuxième fois que Maxi s’échappait. La première fois qu’il a été trouvé, c’était après neuf mois par le voisin de Jukes alors qu’ils tondaient leur pelouse. Maintenant, Maxi est rentré sain et sauf chez lui.

