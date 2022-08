Une tortue de 91 ans couverte d’algues nage dans l’eau

Internet est un lieu plein de vidéos et d’images uniques. En parlant de cela, les internautes ont été hypnotisés après être tombés sur une vidéo virale sur Twitter. Un utilisateur nommé The Figen a partagé un court extrait d’une vieille tortue nageant sous l’eau. A juste titre, la nature est pleine de surprises. Le clip désormais viral montrait une tortue, qui aurait 91 ans, couverte d’algues.

🐢 91 yaşındaki kaplumbağa. pic.twitter.com/L4YYgfBxFU — Belgesel Dünyası (@belgeseIdunyasi) 8 août 2022

Des millions de personnes ont regardé la vidéo et ont exprimé leur étonnement devant la longue vie des tortues même après avoir atteint 90 ans. Plus d’un millier d’utilisateurs ont déjà retweeté cette vidéo. Si vous aussi vous vous demandez combien de temps une tortue peut vivre, lisez ce qui suit pour le savoir.

Selon la Turtle Conservation Society, la durée de vie d’une tortue varie selon son espèce. Cependant, une tortue de compagnie typique peut survivre entre 10 et 80 ans, alors qu’une tortue de mer peut vivre entre 30 et 50 ans.

Les chercheurs Mike Gardner et ses collègues de l’Université Flinders, en Australie, ont exposé certains faits à ce sujet dans une étude publiée dans la revue scientifique Science. La recherche a été effectuée sur 60 ans de données autour de 77 espèces de reptiles. Les données recueillies ont été comparées à des animaux à sang chaud car leur sang est froid. En effet, les animaux à sang froid doivent dépendre de l’environnement extérieur pour réguler leur température. C’est la raison pour laquelle le processus de production d’énergie en digérant leur nourriture est plus lent que celui des animaux à sang chaud. Et par conséquent, le processus de leur vieillissement ralentit également.

Plus tôt, une tortue géante des Seychelles de 190 ans nommée Jonathan a été trouvée sur l’île de l’Atlantique Sud de Sainte-Hélène, un territoire volcanique d’outre-mer britannique. Son année de naissance approximative est 1832. Jonathan a été reconnu comme le plus ancien chélonien vivant (une classe de reptiles qui comprend toutes les tortues, terrapins et tortues terrestres) par Guinness World Records en janvier.

