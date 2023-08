Une tortue centenaire disparue depuis 1 an retrouvée morte – mais des questions demeurent

Avertissement : Cette histoire contient des détails et des images troublants.

L’une des plus anciennes tortues serpentines de l’Ontario a été retrouvée morte, clôturant une année de conservationnistes à la recherche de signes de sa survie.

Maintenant, l’endroit inhabituel où ses restes ont été retrouvés soulève des questions sur la façon dont elle s’est retrouvée là-bas.

Grace, une tortue serpentine borgne de 125 ans qui a été régulièrement repérée par les habitants de la municipalité de Dysart et al jusqu’en septembre 2021, a été surveillée pendant des années par Turtle Guardians, un groupe de conservation.

Selon le groupe, les observations signalées de Grace étaient stables jusqu’à ce que les zones humides de Haliburton, en Ontario, considérées comme sa zone d’hibernation hivernale habituelle, soient remplies au cours de l’hiver 2022.

Puis, début juillet, le pagayeur Karol Chorostecki et son partenaire flottaient sur le lac Koshlong, à près de 15 kilomètres au sud des terres humides habituelles de Grace à Haliburton, lorsqu’ils ont repéré ce qui ressemblait à un panier à linge.

« Nous avons pagayé et quand nous nous sommes approchés, nous avons réalisé que c’était une carapace de tortue dans l’eau, un peu à l’envers », a déclaré Chorostecki.

D’autres restes, dont un crâne, ont été retrouvés dans un rayon de deux mètres et apportés aux Turtle Guardians, a-t-il déclaré.

Un pagayeur a trouvé les restes de Grace. Dans la vie, il lui manquait un œil et était donc facile à identifier à partir de ses restes, selon Turtle Guardians. (Soumis par Turtle Guardians)

La fondatrice et PDG de Turtle Guardians, Leora Berman, était convaincue que les restes appartenaient à Grace en raison de ses caractéristiques distinctives.

« Son orbite était un révélateur définitif », selon un communiqué des Turtle Guardians annonçant la mort de Grace. « Ses lignes de suture inhabituelles étaient également une correspondance évidente. »

Le communiqué a également indiqué que le squelette correspondait aux mesures de Grace au dossier.

Les os étaient blanchis à blanc et manquaient de chair, ce qui suggère que Grace est décédée des mois auparavant, a déclaré Berman à CBC.

« J’étais certaine que c’était Grace, et c’était déchirant », a-t-elle déclaré.

Le groupe pense que Grace a été émue avant sa mort

Parce que les tortues se rapprochent de leur habitat connu, Turtle Guardians pense que quelqu’un a déplacé Grace vers le lac une fois que son domaine habituel a été menacé.

« C’est la seule chose qui a du sens », a déclaré Berman. « Les tortues serpentines sont étudiées depuis 70 ans au moins à [the Algonquin Wildlife Research Station] … et même dans d’autres régions, la plus longue distance qu’une tortue serpentine ait parcourue par elle-même a été de huit kilomètres. »

Bien que le site d’hibernation de Grace ait été rempli, « cela ne serait pas un catalyseur pour qu’une tortue modifie un domaine entier », a déclaré Berman.

On croyait que Grace avait 125 ans. (Soumis par Turtle Guardians)

Jeff Hathaway, un biologiste qui a fondé un parc naturel près du lac Simcoe et fait partie d’un grand projet de conservation des tortues, a convenu qu’il était probable que Grace ait été émue par quelqu’un.

« [Snapping turtles are] capable de grands mouvements », a-t-il dit, « mais pas rapidement ».

Si elles sont déplacées, les tortues pourraient essayer de retourner sur un terrain plus familier, a ajouté Hathaway.

« Si vous êtes une tortue essayant de revenir et que vous êtes pris par une vague de froid soudaine à l’automne, cela pourrait suffire à vous tuer », a-t-il déclaré.

Leora Bermain, la fondatrice de Turtle Guardians, garde les restes de Grace chez elle pour le moment, même si elle espère enterrer Grace sur son site d’hibernation traditionnel. (Soumis par Leora Berman)

Mais qui déplacerait une tortue dont la disparition a fait la une des journaux sans avertir la communauté qui la traque ?

Il est possible que ce soit quelqu’un qui n’était pas au courant de la notoriété de Grace ou qui ne voulait pas être connu, a déclaré Hathaway.

« Il se peut que quelqu’un ait trouvé Grace et ait innocemment pensé qu’il serait utile de l’emmener dans un plus grand lac », a-t-il déclaré.

Selon Berman, le site où Grace a été trouvée ne serait pas un endroit de choix pour hiberner car un barrage à proximité signifie que les niveaux d’eau fluctueraient.

Marche commémorative prévue

Berman a déclaré qu’elle gardait ce qui restait de Grace chez elle et cherchait des conseils sur la marche à suivre auprès de groupes autochtones locaux qui connaissaient également Grace.

Une promenade commémorative est prévue pour septembre, et potentiellement une exposition d’art l’année prochaine, a-t-elle déclaré.

Berman s’est demandé pourquoi les travaux de remplissage avaient reçu le feu vert puisque la zone était en partie zonée pour la protection de l’environnement.

La municipalité de Dysart et al a déclaré que son règlement de zonage ne protège pas contre la préparation et la modification du site, mais que des travaux sur un règlement de modification du site sont en cours.