Une Torontoise termine 10 triathlons dans 10 provinces après le diagnostic de la maladie d’Alzheimer chez sa mère

Lorsque Stéphanie Fauquier franchira la ligne d’arrivée de son 10e triathlon cet été, sa mère lui tiendra à cœur.

La Torontoise a deux photos de sa mère – le célèbre chirurgien canadien Dr Robin McLeod – cousues à l’intérieur du maillot qu’elle porte à travers le pays lors de son voyage de collecte de fonds de 500 kilomètres.

« C’est à cause d’elle que je fais ça », a déclaré Fauquier.

McLeod a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer il y a deux ans. Elle est devenue l’une des quelque 750 000 Canadiens vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence. dont beaucoup nécessitent des soins 24 heures sur 24.

Deux photographies ornent l’intérieur de la combinaison de triathlon de Stéphanie Fauquier. L’une est une photographie de l’investiture de sa mère, le Dr Robin McLeod, à l’Ordre du Canada. L’autre est une photo d’elle prise en 1991 avec sa mère. (Patrick Swadden/CBC)

Inspirée par l’expérience de sa mère, Fauquier lance le Initiative Course avec Steph sensibiliser à la maladie neurodégénérative, qui détruit lentement la mémoire, la cognition et, à terme, la capacité à accomplir des tâches simples.

Au cours des quatre derniers mois, Fauquier a participé à neuf triathlons dans neuf provinces, à commencer par le Victoria Half Ironman le 28 mai en Colombie-Britannique. Fauquier a terminé ce triathlon de 113 kilomètres avec un orteil cassé.

Jusqu’à présent, Fauquier dit avoir récolté plus de 300 000 $. Sa 10e et dernière course est un retour aux sources en Ontario. Elle s’enfilera pour la dernière fois dimanche pour le Barrelman Half Ironman à Niagara Falls.

Même avant son diagnostic, Fauquier et sa mère ont commencé à présenter des pertes de mémoire et de l’aphasie, un trouble affectant la capacité de communiquer.

« Ce n’est pas un problème ontarien, c’est un problème pancanadien », a-t-elle déclaré. « Quel meilleur moyen que d’attirer l’attention sur une maladie vraiment terrible et horrible que de courir à travers le pays ? »

Des fonds collectés pour soutenir la recherche en cours

Fauquier dit que l’argent sera reversé à l’Université de Toronto, où sa mère travaillait. Mais plus particulièrement le Centre Tanz de recherche sur les maladies neurodégénératives de l’université, qui est un leader mondial dans la compréhension des maladies dégénératives du cerveau.

Les fonds serviront à créer un fonds de dotation, nommé en l’honneur de McLeod, qui soutiendra une chaire de recherche sur la maladie d’Alzheimer, a déclaré le directeur du centre, le neuroscientifique Dr Graham Collingridge.

« Nous pouvons recruter un jeune scientifique doté de nouvelles techniques, de nouvelles idées et lui apporter un soutien tout au long de sa carrière », a-t-il déclaré.

Les dons philanthropiques et les collectes de fonds comme celle de Fauquier sont essentiels à la recherche médicale, explique Collingridge, car l’obtention de subventions et de récompenses gouvernementales est très compétitive.

« Malheureusement, les gouvernements n’ont jamais investi suffisamment d’argent », a-t-il déploré.

Les propres recherches de Collingridge se concentrent sur la compréhension de la biologie fondamentale de la maladie d’Alzheimer et sur le fonctionnement efficace des centaines de milliards de synapses du cerveau humain, contribuant ainsi au stockage des informations et des souvenirs.

« Dans la maladie d’Alzheimer, ce processus se déroule mal », a déclaré Collingridge.

Dr Graham Collingridge, directeur du Centre Tanz pour les maladies neurodégénératives de l’Université de Toronto. (Michael Cole/CBC)

Le nombre de Canadiens vivant avec la maladie « augmente sans cesse », selon un chercheur

Collingridge affirme que même si un petit nombre de cas d’Alzheimer au Canada sont familiaux, la plupart résultent d’une « interaction complexe » entre des facteurs génétiques et environnementaux.

La recherche montre que l’exercice, une alimentation saine, une consommation modérée d’alcool, l’abstention de fumer, un faible niveau de stress et l’absence de dépression peuvent réduire considérablement le risque de maladie d’Alzheimer, a-t-il déclaré.

« Si l’on prend uniquement le sous-groupe de personnes qui prennent réellement soin de leur santé… le risque d’Alzheimer diminue en réalité », a déclaré Collingridge.

Stephanie Fauquier et sa mère, le Dr Robin McLeod, lors d’un voyage à Gros Morne, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 2018. (Proposé par Stéphanie Fauquier)

Mais dans l’ensemble, ce n’est pas le cas. Les nouveaux diagnostics dépassent la croissance démographique en raison du vieillissement de la population canadienne, a déclaré Collingridge, l’âge étant le principal facteur de risque.

Le nombre de Canadiens vivant avec la maladie augmente à un rythme alarmant, selon la Société Alzheimer du Canada, avec près d’un million de patients atteints de démence attendus d’ici 2030, dont une majorité de femmes.

Le nombre croissant de patients aura un coût énorme pour le système de santé, a déclaré Collingridge. « À moins que nous puissions faire quelque chose et le faire rapidement, les chiffres ne feront qu’augmenter. »

Bien que les médicaments ne puissent que ralentir la maladie, il n’existe aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, et Collingridge a déclaré que nous sommes probablement loin d’en acquérir un.

La famille espère réduire la stigmatisation

Fauquier dit que son père John décrit parfois le diagnostic de sa mère comme « regarder ses proches mourir au ralenti ».

Il a 80 ans, dit-elle, mais il reste le principal gardien de sa mère.

« Chaque jour, mon père dit qu’il aime ma mère de plus en plus », a déclaré Fauquier.

Stephanie Fauquier participe au parcours cycliste du triathlon Half-Ironman à Victoria, en Colombie-Britannique, le 28 mai 2023. Elle a terminé le triathlon avec un orteil cassé. (Proposé par Stéphanie Fauquier)

« Cela impacte vraiment toute la famille », a déclaré Fauquier. Mais elle espère qu’à mesure que davantage de Canadiens en apprendront davantage sur la maladie d’Alzheimer, la stigmatisation et la honte qui accompagnent souvent la maladie diminueront.

Quoi qu’il en soit, elle dit qu’elle veut honorer sa mère – une femme qui, malgré ses réalisations professionnelles chargées, aurait les yeux rouges à la maison pour être avec ses enfants à leur réveil.

« Elle m’a donné la capacité d’être courageuse et de poursuivre mes objectifs et mes rêves », a déclaré Fauquier.