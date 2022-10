Une Torontoise de 88 ans bloquée à Malte après un AVC

Une femme de 88 ans de Toronto s’est retrouvée bloquée à 7 600 kilomètres de chez elle après une urgence médicale et une recherche infructueuse d’un lit d’hôpital dans la région du Grand Toronto, et son cas devrait être un avertissement aux futurs voyageurs, dit son fils.

La mère de Mike Pace, Carmen, était en vacances sur l’île méditerranéenne de Malte en septembre lorsqu’elle a eu un accident vasculaire cérébral.

Pour aggraver les choses, Pace a déclaré que lui et sa famille avaient été informés par sa compagnie d’assurance qu’il n’y avait pas de lits d’hôpital disponibles à Toronto ou à Mississauga pour soigner sa mère.

Après des semaines d’attente, Pace a déclaré que sa compagnie d’assurance lui avait présenté une option inhabituelle : sa mère serait de toute façon ramenée par avion à Toronto et déposée dans une salle d’urgence locale.

“C’est stressant”, a déclaré Pace à CTV News. “Cela a créé beaucoup d’anxiété pour la famille à l’étranger.”

Carmen Pace est transportée par avion à l’hôpital St. Joseph de Toronto. (fourni)

Laisser un patient transféré dans une salle d’urgence est connu familièrement sous le nom de « vidage ». L’industrie de l’assurance voyage dit que c’est très rare, affirmant qu’historiquement, ils ramènent environ 700 Canadiens par an avec un lit préparé pour eux.

«La dernière chose que nous voulons faire est de ramener quelqu’un et de le quitter. Idéalement, nous voulons mettre cela en place », a déclaré Will McAleer de la Travel Health Insurance Association dans une interview.

Mais McAleer a déclaré que de graves problèmes dans le système de santé de l’Ontario aggravaient tout, exprimant des inquiétudes quant à la nécessité de trouver des solutions.

“Alors que les hôpitaux sont de plus en plus occupés, il devient d’autant plus difficile pour nous de ramener les gens chez eux”, a-t-il déclaré.

Même en Méditerranée, les Paces ont été pris dans une crise sanitaire qui a fermé des services hospitaliers et des urgences à travers le pays. L’une des principales causes est la pénurie d’infirmières provoquée par le stress de la pandémie, qui a poussé davantage d’infirmières à prendre leur retraite ou à démissionner.

Les données montrent que le nombre d’infirmières vacantes a augmenté dans les hôpitaux du Grand Toronto et que deux fois plus d’infirmières canadiennes partent travailler aux États-Unis qu’il y a cinq ans.

“Je ne l’ai jamais vu aussi mal, jamais. Personne ne l’a fait », a déclaré France Gelinas, porte-parole du NPD en matière de santé.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré à CTV News qu’il avait enregistré quelque 4 000 infirmières qualifiées à l’étranger cette année et adopté jeudi de nouveaux règlements qui permettent à davantage d’infirmières qualifiées à l’étranger de faire des quarts de travail dans les hôpitaux en attendant que les demandes soient remplies.

LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ DE L’ONTARIO À L’ÉTIREMENT ÉTROIT

Les vacances à Malte étaient censées être un voyage d’une vie pour Carmen, a déclaré Pace. Mais tout a changé quand elle a eu son AVC. Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital maltais le 29 septembre, où elle a été stabilisée.

Ensuite, Pace a entamé les démarches pour ramener sa mère à la maison, espérant qu’un environnement familier et la proximité de sa famille pourraient l’aider à se rétablir plus rapidement.

“Malheureusement, j’ai été informé par la compagnie d’assurance que les lits à Toronto et à Mississauga sont à pleine capacité. Ils ont été refusés. Ma mère s’est vu refuser un lit », a-t-il déclaré.

Carmen Pace est vue sur cette image non datée. (fourni)

Même le 13 octobre, des courriels montrent que la compagnie d’assurance «travaillait toujours avec St. Joe’s pour trouver un médecin acceptant et obtenir un lit».

D’autres courriels montrent que le gouvernement de l’Ontario a référé Pace à CritiCall Ontario, qui est une agence qui s’occupe des rapatriements de patients dans des situations potentiellement mortelles.

Cette agence a déclaré à CTV News qu’elle avait rapatrié 29 patients en 2019 et neuf jusqu’à présent en 2022.

“Le système est-il surchargé? Oui, il l’est. Chaque jour, nous entendons parler d’hôpitaux fermant différents lits ou ayant des problèmes de ressources humaines”, a déclaré Isabel Hayward, directrice générale de CritiCall Ontario.

Hayward a déclaré qu’il n’a jamais été en mesure de trouver un lit pour un patient qui correspond à ses critères.

“Grâce à CritiCall, le système continue de collaborer pour atténuer les risques et garantir l’accès aux soins”, a déclaré Hayward.

Cependant, comme Pace était stable à Malte, il semble qu’elle ne remplisse pas les critères.

Mike Pace a déclaré que la société avait proposé de ramener sa mère par avion, même sans lit prêt, et de la déposer aux urgences de l’hôpital St. Joseph. Il a dit qu’elle restait là, qu’elle se faisait soigner.

Unity Health Toronto, qui exploite l’hôpital St. Joseph, a refusé de répondre aux questions sur la lutte de Pace pour obtenir un lit d’hôpital, malgré les demandes répétées de CTV News et les appels de sa famille à la transparence.

Trillium Health Partners a déclaré à CTV News qu’ils avaient effectué cinq rapatriements hors du pays cette année. Neuf autres demandes ont été reçues, a déclaré un porte-parole, mais les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été acceptées n’étaient pas liées à la capacité de l’hôpital.

University Health Network a déclaré à CTV News qu’un transfert aigu d’un contexte international se produirait une ou deux fois par an. Le Scarborough Health Network a déclaré qu’un tel transfert serait rare, mais qu’il n’aurait pas de statistiques précises à ce sujet.

“C’est très frustrant”, a déclaré Pace. Il pense que les autres voyageurs devraient être avertis de la possibilité qu’ils soient également bloqués.