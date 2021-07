Une tornade traverse le nord-est des États-Unis, faisant au moins cinq blessés en Pennsylvanie et déchirant des toits dans le New Jersey

Les tornades MONSTER ont ravagé l’est de la Pennsylvanie jeudi soir, blessant cinq personnes et endommageant des bâtiments et des maisons.

« La voiture était la seule chose qui nous a sauvés », a déclaré un client automobile du concessionnaire Faulkner Auto Group à Bensalem, admettant que le véhicule à quatre roues servait d’abri temporaire. « Cela nous a protégés.

Les employés et les clients des concessionnaires automobiles ont sauté dans des véhicules pour sortir de la puissante tornade qui a traversé Bensalem, en Pennsylvanie, jeudi soir Crédit : Steve Hauck/Storyful

Les tornades ont causé de nombreux épaves dans les villes de Bensalem et Solebury Crédit : AP

Le centre de service Faulkner Auto Group a été laissé en lambeaux et cinq personnes ont été blessées après que deux tornades ont frappé la ville Crédit : AP

Les villes de Bensalem et Solebury en Pennsylvanie se remettaient de tornades qui bourdonnaient à l’heure du dîner.

La première tornade a atterri vers 17 heures, puis une autre a suivi juste après 19 heures.

« Ce fut une tornade dévastatrice qui a traversé la région de Faulkner (concessionnaire), ressemblait à une émission de télévision. On aurait dit qu’une bombe avait explosé », a déclaré le directeur de la sécurité publique de Bensalem, Fred Harran, de la deuxième tornade au Bucks County Courier Times.

« C’est juste parti. »

« Je fais ça depuis 34 ans, je n’ai pas vu ce genre de dévastation d’une tempête. »

Le bâtiment de la concession automobile Faulkner a semblé subir des coups puissants provoqués par la tempête avec des vitres brisées et des débris éparpillés partout – y compris aussi haut que son toit, selon @heffmoney qui a posté des images des conséquences de la tornade sur Twitter.

L’employé de Faulkner, Anthony Perez, a résisté à la colère de la tempête avec ses collègues et certains clients en se mettant à l’abri à l’intérieur d’une voiture sur le terrain.

Le verre s’est effondré partout et le toit de la concession s’est effondré.

« C’était quelques secondes », a déclaré le client.

« C’était comme des heures, mais c’était des secondes. »

Une femme a senti que toute la structure de son immeuble dans laquelle elle se trouvait cédait quelques instants après que son téléphone portable eut été alerté par un avertissement de tornade.

« J’ai entendu l’alarme sur mon téléphone et c’est quelques secondes plus tard que nous avons senti que quelque chose se passait dans le bâtiment », a déclaré Joanne Szupka au Courier Times.

« Le tout a duré environ 90 secondes. »

Cinq personnes ont été blessées, mais jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé.

Le parc à roulottes de Penn Valley Terrace a été réduit à du métal tordu et à du bois fracturé après les intempéries.

Les responsables ont confirmé qu’ils essayaient toujours de déterminer l’étendue des dommages et ne savaient pas combien de maisons et d’entreprises avaient subi des dommages.

D’autres avertissements de tornade ont été émis pour de vastes étendues du New Jersey alors que les tempêtes provoquaient de la grêle et des crues soudaines potentielles.

À peu près au même moment où la deuxième tornade a frappé Bensalem, le New Jersey était frappé par un temps violent.

« Dommages majeurs aux arbres causés par une éventuelle tornade sur Perrineville Rd au sud-ouest de Hightstown, NJ », a tweeté @jakeweatherboy.

Tout le long de la côte est et dans le Midwest, des millions de personnes sont restées en état d’alerte maximale face à de puissantes tempêtes qui devraient frapper dans les jours à venir.

Pas moins de 5,9 millions de personnes à Grand Rapids, dans le Michigan, et dans les villes du Wisconsin de Milwaukee, Green Bay, Kenosha et Racine se préparaient toutes à ce que Mère Nature fouette leurs régions respectives.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déjà déclaré l’état d’urgence jeudi après de violentes rafales susceptibles de provoquer des rafales de force ouragan qui ont balayé la partie sud de l’État de Badger pendant la nuit.

Le Centre de prévision des tempêtes du National Weather Service (NWS) a averti que les phénomènes météorologiques violents dans les zones vulnérables du pays sont soumis à un niveau 4 sur 5 de menace de phénomènes météorologiques violents.

Le NWS a rapporté plus tard que le les tempêtes avaient le potentiel de produire des « dommages étendus et potentiellement importants dus au vent », avec des vitesses de vent de plus de 70 mph prévues dans certaines régions.

L’assaut des tempêtes frappant une si grande partie des États-Unis fait craindre à certains experts météorologiques que cela puisse conduire à une tempête Derecho.

Un derecho est un événement météorologique rare qui peut posséder le même type de puissance qu’un ouragan intérieur.

La tempête peut faire s’effondrer des arbres, renverser des véhicules, transformer des maisons en éclats et provoquer des pannes de courant.

Mais pour qu’un système de tempête atteigne un niveau de classification derecho, l’ampleur des dommages causés par le vent doit s’étendre sur plus de 240 milles et atteindre au moins 58 mph.

« Compte tenu du degré d’instabilité et du fort débit en altitude, le développement d’un derecho est certainement possible avec des dommages causés par les vents de force ouragan », a déclaré le National Weather Service de Twin Cities, Minnesota.

« Certaines tornades peuvent également accompagner la ligne. »

Le parc à roulottes de Penn Valley Terrace a été battu par l’une des deux tornades Crédit : AP

Un aperçu du groupe Faulkner Auto et des bâtiments voisins après qu’une tornade a arraché son toit et fait céder ses plafonds Crédit : ABC