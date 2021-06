Une «tornade» terrifiante frappe l’est de Londres, laissant une traînée de destruction dans les rues avec des briques éparpillées sur les maisons et les voitures

Des séquences vidéo CHOQUANTES montrent une «tornade» balayant l’est de Londres, laissant une traînée de destruction dans son sillage.

Des dizaines de maisons et de véhicules ont été endommagés après des informations faisant état de la petite tornade qui aurait frappé dans la région de Barking.

Des dizaines de maisons ont été endommagées après des informations faisant état d’une tornade dans l’est de Londres

Des clips incroyables partagés sur les réseaux sociaux montrent des objets et des débris volant dans les airs alors que le vortex plane au-dessus des maisons.

La police et les pompiers se sont rendus sur les lieux alors que des résidents terrifiés « avaient entendu un bruit fort comme le tonnerre ».

Des ardoises ont été arrachées des toits et des arbres ont été arrachés du sol tandis que les bâtiments et les voitures ont été les plus touchés.

La police de Barking et Dagenham a écrit dans un tweet : « La police a été appelée vers 20 h 00 pour signaler des dommages causés aux toits, aux équipements électriques, au mobilier urbain et aux véhicules de l’avenue Hulse et de certaines routes environnantes dans le #Aboiement surface.

« Il s’agit d’un incident météorologique, au cours duquel il y a eu un coup de foudre.

« En plus de la foudre, nous avons vu des rapports d’une tornade mais ne pouvons pas le confirmer.

« Il n’y a aucun rapport de victimes. Les agents sont en liaison avec l’autorité locale pour s’assurer qu’un soutien est disponible pour toute personne touchée par des dommages matériels. »

Des briques ont été éparpillées dans les rues après que la supposée tornade ait fait des ravages dans le quartier est de Londres.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des murs effondrés alors qu’un ciel gris et sombre s’attardait en arrière-plan.