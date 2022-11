Une tornade mortelle fait voler une voiture, laissant Internet terrifié

Il n’y a rien de plus effrayant que la colère de la nature. Si des inondations, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et d’autres calamités naturelles se produisent à grande échelle, ils peuvent facilement perturber la vie humaine. Par conséquent, il est toujours conseillé de rester à l’intérieur chaque fois qu’il y a une annonce d’avertissement d’une calamité supposée.

Parce que ne pas suivre les directives pourrait s’avérer préjudiciable à votre vie. Prenez, par exemple, cette vidéo virale particulière qui a fait le tour d’Internet. Le clip montre une tornade faisant complètement exploser une voiture de la route, la faisant disparaître dans les airs.

Le clip effrayant a été déposé sur Twitter par un compte nommé Oddly Terrifying. “Une tornade se forme sur la voiture pendant la conduite”, lit-on dans le tweet.

Les images visuelles capturent une personne conduisant une voiture dans un climat alarmant, parsemé de nuages ​​gris et de vents hurlants. Le conducteur ou la personne, vraisemblablement assise à côté d’eux, semble avoir enregistré la vidéo. Au fur et à mesure que le clip progresse, nous trouvons une autre voiture, prenant un virage par la gauche et rejoignant la route principale, juste devant l’ancien véhicule.

Cependant, dès que la deuxième voiture avait parcouru un peu de chemin, une tornade déchirante s’est formée dessus. La calamité naturelle mortelle semble avaler l’autre voiture alors que le véhicule tourbillonne dedans, avant de devenir complètement invisible. Le Twister circule alors vers l’avant, laissant derrière lui une destruction massive.

Twitterati a été stupéfait par la vidéo effrayante et a exprimé son choc dans les commentaires. “Où est passée la voiture blanche ???” a interrogé un utilisateur. “J’espère que ce conducteur a survécu”, a souhaité un autre. « C’est exactement comme ça que mon cousin est mort. Il a ramassé son camion, l’a lancé, puis l’a laissé tomber sur lui, au milieu d’un champ. Brutal », a partagé une troisième personne.

J’espère vraiment que ce conducteur a survécu— Satori Fulstrong #consequenceculture (@fulstrong) 19 novembre 2022

C’est exactement comme ça que mon cousin est mort. Il a ramassé son camion, l’a lancé, puis l’a laissé tomber sur lui, au milieu d’un champ. Brutal. – Peyton Randolph (@PeytonRandolp18) 19 novembre 2022

Cette vidéo à glacer le sang est un rappel frappant de la force brutale de la nature et du fait que vous devez toujours respecter ses lois. Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 6,3 millions de vues et recueilli plus de 167 400 likes sur la plateforme de micro-blogging. Que pensez-vous de cette vidéo?

