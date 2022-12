Une tornade géante déchire un hotspot touristique britannique déchirant des arbres

Des images CHOQUANTES ont capturé le moment où une tornade a soufflé sur le hotspot touristique de Marbella.

Le phénomène météo anormal a frappé le centre-ville lundi, faisant une personne blessée, des arbres déracinés et des motos au sol, selon des responsables.

Une énorme tornade a ravagé Marbella lundi Crédit : Solarpix

La propriétaire du kiosque local, Marcela Romero, l’a décrit comme “terrifiant” Crédit : Solarpix

Les propriétaires de bar terrifiés pris dans une tempête de vent ont regardé avec horreur les tables et les chaises commencer à voler dans les airs.

La propriétaire du kiosque, Marcela Romero, a déclaré : « C’était terrifiant. J’ai vu plusieurs arbres tomber en quelques secondes et j’ai pensé que j’allais être soulevé de mes pieds.

“Cela n’a pas duré plus d’une minute mais cette minute a été horrible car tout a bougé.”

Le vacancier britannique Ryan Davis, actuellement en voyage de golf dans la région avec des amis, a ajouté : « Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant.

“Il a commencé à le renverser avec de la pluie, puis tout d’un coup, le vent est venu de nulle part.

« Les choses volaient dans les airs. Je me suis réfugié à l’intérieur de l’endroit ouvert le plus proche parce que j’avais peur d’être heurté par quelque chose.

Le nettoyage s’est poursuivi toute la nuit après l’alerte à la tornade, qui s’est produite vers 16h30.

La mairie de Marbella a déclaré avoir mobilisé une centaine de personnes et 30 véhicules “pour rétablir la normalité”.

L’une des zones les plus touchées était l’hôpital de la Costa del Sol, juste à l’extérieur du centre-ville, où un travailleur avait besoin de soins médicaux après avoir subi une blessure à la tête.

Jesus Riesco, directeur du centre de Malaga de l’agence météorologique Aemet, a déclaré que la tornade aurait pu atteindre l’intensité F1, qui est classée comme une tornade modérée avec des vitesses de vent comprises entre 73 et 112 mph.

Il a déclaré : « C’est un phénomène impossible à prévoir », ajoutant : « Ils se produisent fréquemment dans des zones inhabitées ou en mer et passent souvent inaperçus.

“La différence à cette occasion était qu’il touchait un terrain à Marbella.

Une première évaluation des dommages causés a évalué le nombre d’arbres touchés à plus de 40, plusieurs étant tombés sur des voitures garées dans la rue.

En attendant, la pluie est prévue pour la majeure partie de la semaine prochaine dans les points chauds de la Costa del Sol comme Marbella.

Et le changement de temps, après des mois de soleil et de ciel bleu, est bien accueilli par les habitants et les expatriés en raison des problèmes de sécheresse.

Plusieurs arbres ont été déracinés dans le centre-ville Crédit : Solarpix