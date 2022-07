Une tornade fait 1 mort dans l’est de la Chine alors que le pays fait face à des températures élevées

Les maisons et les biens de plus de 2 000 personnes ont été endommagés lorsque la tornade a frappé mercredi dans la province du Jiangsu au sud de Pékin.

Les tornades sont relativement rares en Chine, bien que 12 personnes aient été tuées et plus de 300 blessées dans le Jiangsu et la ville centrale de Wuhan par des tornades l’année dernière. La tornade la plus violente qu’ait connue la Chine ces dernières décennies a fait 98 morts et plus de 800 blessés dans le Jiangsu en 2016.