Une tornade endommage des maisons et fait 1 mort dans une région agricole de l’est de la Chine

BEIJING (AP) – Une tornade a soufflé sur 11 villages d’une région agricole de l’est de la Chine, endommageant des maisons, tuant au moins une personne et en blessant 25 autres.

Les maisons et les biens de plus de 2 000 personnes ont été endommagés lorsque la tornade a frappé mercredi dans la province du Jiangsu au sud de Pékin.

Le total des dommages a été estimé à environ 65 millions de yuans (9,61 millions de dollars), a rapporté le journal Global Times, citant les médias locaux.

Les tornades sont relativement rares en Chine, bien que 12 personnes aient été tuées et plus de 300 blessées dans le Jiangsu et la ville centrale de Wuhan par des tornades l’année dernière. La tornade la plus violente qu’ait connue la Chine ces dernières décennies a fait 98 morts et plus de 800 blessés dans le Jiangsu en 2016.

Comme dans une grande partie de l’hémisphère nord, certaines parties de la Chine ont connu des températures record cet été et des précipitations exceptionnellement abondantes exacerbent les inondations saisonnières. Le changement climatique est considéré comme un facteur à la fois des températures plus chaudes et des précipitations plus abondantes, ainsi que des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes.

The Associated Press