Une tornade dévaste la ville de Texas Panhandle, tuant 3 personnes et en blessant des dizaines

PERRYTON, Texas (AP) – Une tornade a ravagé jeudi la ville de Perryton, dans le Texas Panhandle, tuant trois personnes, en blessant des dizaines d’autres et causant des dégâts considérables alors qu’une autre d’une série de violentes tempêtes se frayait un chemin à travers les États du Sud.

Le service météorologique national d’Amarillo a confirmé qu’une tornade avait frappé la région jeudi après-midi. Mais il n’y avait pas de mot immédiat sur sa taille ou la vitesse du vent, a déclaré le météorologue Luigi Meccariello.

Le chef des pompiers de Perryton, Paul Dutcher, a déclaré aux journalistes que trois personnes avaient été tuées dans la tempête.

Il a dit qu’au moins une personne a été tuée dans un parc de maisons mobiles qui a été « touché directement » par une tornade. Dutcher a déclaré qu’au moins 30 remorques avaient été endommagées ou détruites. A 18 heures, les pompiers secouraient les habitants des décombres.

Les premiers intervenants des régions environnantes et de l’Oklahoma sont descendus dans la ville, qui abrite plus de 8 000 personnes et à environ 185 kilomètres au nord-est d’Amarillo, juste au sud de la ligne de l’Oklahoma.

Le chasseur de tempêtes Brian Emfinger a déclaré à Fox Weather qu’il avait vu la tornade se déplacer dans un parc de maisons mobiles, mutilant des remorques et déracinant des arbres.

« J’avais vu la tornade faire des dégâts assez sérieux dans la partie industrielle de la ville », a-t-il déclaré. « Malheureusement, juste à l’ouest de là, il n’y a que mobil-home, après mobil-home, après mobil-home qui est complètement détruit. Il y a des dégâts importants. »

Près de 50 000 clients étaient sans électricité au Texas et en Oklahoma, selon le site poweroutage.us.

L’hôpital général d’Ochiltree à Perryton sur Facebook a déclaré: « Marchant / blessé, veuillez vous rendre à la clinique. Tous les autres aux urgences de l’hôpital.

L’hôpital a également déclaré qu’un abri de la Croix-Rouge américaine avait été installé au centre d’exposition du comté d’Ochiltree.

« Nous avons été critiqués » par des patients, a déclaré Kelly Judice, PDG par intérim de l’hôpital.

« Nous avons vu entre 50 et 100 patients », a déclaré Judice, dont une dizaine dans un état critique qui ont été transférés dans d’autres hôpitaux.

Les patients avaient des traumatismes mineurs à majeurs, allant de « blessures à la tête à des poumons effondrés, des lacérations, des os cassés », a-t-elle déclaré.

Chris Samples de la station de radio locale KXDJ-FM a déclaré que la station fonctionnait sur alimentation auxiliaire.

« Toute la ville est sans électricité », a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré jeudi qu’il avait demandé à la division de la gestion des urgences de l’État d’aider à tout, du contrôle de la circulation à la restauration de l’eau et d’autres services publics, si nécessaire.

Le soir, le front météorologique se déplaçait vers le sud-est à travers l’Oklahoma. Le service météorologique a déclaré qu’une deuxième série de tempêtes continuerait de se déplacer dans cet État et dans certaines parties du Texas tout au long de la soirée, tandis que le risque de temps violent, y compris de tornades, subsistait pour la région métropolitaine d’Oklahoma City.

Ailleurs au Texas et dans d’autres États du sud s’étendant jusqu’en Floride, des avis de chaleur étaient en vigueur jeudi et étaient prévus pour le week-end de vacances du 19 juin avec des températures atteignant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius). On s’attendait à ce qu’il fasse aussi chaud que 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius).

Le système de tempête a également apporté de la grêle et d’éventuelles tornades dans le nord-ouest de l’Ohio.

Une grange a été détruite et des arbres ont été renversés dans le comté de Sandusky, dans l’Ohio, et des lignes électriques ont été abattues dans le nord de Tolède, laissant des milliers de personnes sans électricité. Le service météorologique a signalé « un orage violent capable de produire une tornade » sur Bellevue et des tempêtes montrant des « signes de rotation » dans d’autres régions.

C’était le deuxième jour consécutif que de puissantes tempêtes frappaient les États-Unis. Mercredi, des vents violents ont renversé des arbres, endommagé des bâtiments et soufflé des voitures sur une autoroute allant de l’est du Texas à la Géorgie.

The Associated Press