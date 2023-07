Une tornade de la fête du Canada frappe le centre de l’Alberta près de Didsbury

Une tornade de la fête du Canada a frappé le comté de Mountain View près de Didsbury, en Alberta, samedi après-midi, endommageant plusieurs maisons.

La GRC de Didsbury a publié un communiqué à 14 h 33 au sujet d’une grosse tornade touchant spécifiquement les autoroutes 2 et 581. Ils ont dit que la tornade mesurait de un à deux kilomètres de large.

Peu après 16 h, une mise à jour de la GRC indiquait qu’un certain nombre de maisons avaient été endommagées, mais pour le moment, il ne semble pas que quelqu’un ait été blessé.

Une tornade photographiée au sud de Didsbury par Randy Klassen le 1er juillet 2023. (Photo avec l’aimable autorisation de Randy Klassen)

À 15 h 25, l’autoroute 2A a été fermée à Township Road 304.

« RAPIDE ET TERRIFIANT »

Catherine Littlechild se trouvait dans une station-service à Carstairs en train d’acheter des feux d’artifice pour la fête du Canada lorsqu’elle a vu la tornade se poser.

« Le ciel est devenu totalement noir », a-t-elle déclaré. « Au départ, c’était vraiment petit, puis ça s’est effondré.

« Et quand ça s’est déroulé, tout [was] sorte de voler vers nous. Donc, fondamentalement, de la poussière, de la saleté et des morceaux d’asphalte volent vers nous. »

Une tornade photographiée samedi 1er juillet par Melissa Boucher, qui gère le camping à Didsbury

Melissa Boucher gère le terrain de camping Little Blue Camper près de Didsbury.

Elle était chez un ami à Didsbury lorsque la tempête a éclaté.

« C’était bien trop proche pour être confortable », a-t-elle déclaré. « J’ai reçu une alerte sur mon téléphone et généralement ce que nous faisons, c’est … conduire et dire à tout le monde (au camping) de rester à l’intérieur et s’ils sont dans une tente, de se diriger vers l’une des dépendances.

« Il n’y avait même pas le temps pour ça cette fois. Il y avait comme une grêle de la taille d’un poing et j’ai regardé dehors et j’ai vu les nuages ​​​​en entonnoir.

« C’était assez rapide », a-t-elle ajouté, « et assez terrifiant. »

Une tornade repérée au sol près de Carstairs, en Alberta, le samedi 1er juillet à 14 h 10 (Photo courtoisie : [email protected]_photos/Matt Melnyk)

Boucher a déclaré que la tornade avait touché le sud de la ville, où se trouvent des maisons et des fermes, et espérait que personne n’avait été blessé.

« Je dirais qu’il y a une tonne de végétation déchiquetée en ce moment à Didsbury », a-t-elle déclaré. « Quand je suis rentré chez moi, il y avait des feuilles qui flottaient dans la rue, des tonnes et des tonnes de pluie, et maintenant, pas 15 minutes plus tard, c’est un ciel clair et bleu. »

Boucher a déclaré que la pire chose à propos de la tempête estivale soudaine était la grêle, et que bon nombre de véhicules ont été bosselés en conséquence.

La gérante du terrain de camping, Melissa Boucher, a déclaré qu’il y avait eu de la grêle « de la taille d’un poing » à Didsbury samedi après-midi (Photo: Melissa Boucher)

Bien que cette partie du centre de l’Alberta reçoive sa part d’avertissements de tornade chaque été. Boucher a déclaré: « C’est la première fois que je vois personnellement une tornade.

« C’était – c’était assez terrifiant. »

À 14h23, Environnement Canada a mis à jour pour dire qu’une tornade était « située au sud-est de Didsbury se déplaçant à 30 km/h ».

Un peu plus tôt samedi, Environnement Canada a publié un avertissement de tornade à 13 h 50 pour les communautés de Mountain View Co., notamment Carstairs, Didsbury, Olds et Stirlingville.

« Les météorologues suivent un orage violent qui produit une tornade », a-t-il déclaré. « Des vents destructeurs, de la grosse grêle et des précipitations localement intenses sont également possibles.

« Il s’agit d’une situation dangereuse et potentiellement mortelle. »

À 16 h, Environnement Canada a mis fin à la veille de tempête violente et aux avertissements de tornade pour la région.

Le porte-parole d’Environnement Canada, Terri Lang, a déclaré à CTV News dans une interview qu’« il semble qu’il était au sol pendant au moins 30 minutes.

« Cela s’est dissipé après cela », a-t-elle déclaré. « Je me suis approché de Carstairs, j’ai traversé l’autoroute et la tempête est partie.

« En fait, ça tient toujours, dit-elle, mais ça n’a plus produit de tornades.

Lang a déclaré que les longues heures de clarté du mois de juin créent des conditions qui permettent aux tempêtes de se renforcer.