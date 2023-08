Une «tornade de feu» filmée en Colombie-Britannique

Un phénomène « incroyablement rare » appelé tourbillon de feu ou tornade de feu a été filmé par les équipes au sol répondant à un incendie destructeur la semaine dernière, selon le service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

Les conditions qui se sont produites tôt le matin du 17 août, notamment une baisse soudaine de la température à la suite d’une vague de chaleur combinée à des vents violents, ont amené l’incendie de forêt de Downton Lake à adopter un comportement rarement observé dans la province.

Une vidéo du vortex a été mise en ligne mardi, accompagnée d’une explication.

« La combinaison d’une intensité de feu élevée, de vents forts et de l’instabilité de la masse d’air a entraîné la formation d’un tourbillon de feu (autrement connu sous le nom de tornade de feu) au-dessus de Gun Lake. Les tourbillons de feu sont des colonnes de gaz et de flammes orientées verticalement et en rotation intense », a déclaré le rapport. Le fil Twitter du BCWS dit.

« Un autre facteur important dans la formation des tourbillons est un tourbillon adéquat, une mesure de la tendance de l’atmosphère à tourner ou à tourner. Un terrain complexe, des vents descendants et le passage du front froid ont fourni les conditions nécessaires à la formation de ce tourbillon de feu au-dessus de Gun Lake. »

L’incendie de forêt de Downton Lake continue de devenir incontrôlable. Il est confirmé qu’il a détruit des propriétés et, même si les responsables ont déclaré que les pertes étaient « importantes », ils ont également déclaré qu’ils n’avaient pas pu accéder aux zones les plus durement touchées pour confirmer combien de propriétés avaient été endommagées ou détruites.

Le tourbillon de feu s’est produit alors qu’un front froid balayait des pans entiers de la province, alimentant une croissance explosive d’un certain nombre d’incendies qui ont déclenché une cascade d’ordres et d’alertes d’évacuation et laissé des ravages dans son sillage.

Mardi, des milliers de personnes étaient toujours hors de chez elles et des milliers d’autres restaient en alerte d’évacuation.

L’état d’urgence reste en vigueur à l’échelle de la province.