Une « tornade de feu » en Colombie-Britannique capturée en vidéo lors des incendies de forêt qui font rage au Canada

Les pompiers de Colombie-Britannique continuent de lutter contre des centaines d’incendies de forêt qui dévastent la province canadienne, et les responsables ont partagé une vidéo d’une « tornade de feu » qui s’est formée la semaine dernière dans des conditions météorologiques extrêmes.

Également connu sous le nom de « tourbillon de feu », les responsables affirment que cet événement est un « phénomène incroyablement rare ». Il a été repéré le 17 août alors que les pompiers répondaient à l’incendie de forêt de Downton Lake à Gun Lake, a annoncé mardi le BC Wildfire Service.

« La combinaison d’une forte intensité de feu, de vents forts et de l’instabilité de la masse d’air a entraîné la formation d’un tourbillon de feu (autrement connu sous le nom de tornade de feu) au-dessus de Gun Lake », ont déclaré les pompiers. « Ces tourbillons de feu sont des colonnes de gaz et de flammes orientées verticalement et tournant intensément. »

Le phénomène s’est formé après plusieurs jours de temps chaud et sec dans la province, suivis d’un front froid et de vents forts, qui ont créé des « conditions uniques », ont indiqué les responsables.

« Avec cette combinaison de conditions et de comportement des incendies, l’intensité des incendies a été plus extrême au cours de cette période nocturne, atteignant des intensités qui n’avaient pas été observées même pendant la journée », a déclaré le service des incendies de forêt.

Les incendies de forêt qui ravagent la Colombie-Britannique ont forcé l’évacuation de plus de 25 000 personnes, et 37 000 autres sont en état d’alerte pour être prêtes à évacuer dans un bref délai.

Alors que les pluies torrentielles de mercredi ont contribué à éteindre les incendies de forêt, les autorités ont mis en garde contre d’éventuelles inondations localisées et des « coulées de débris » lorsque les pluies frapperaient le paysage brûlé.

Depuis le 1er avril, selon le service des incendies de forêt de la province, au moins 1 818 incendies de forêt ont brûlé environ 1,61 million d’hectares (près de 4 millions d’acres) de terres dans la province.

Jeudi, il y avait actuellement 374 incendies actifs dans la province, selon le site Web du service de lutte contre les incendies de forêt.

Le nombre record d’incendies de forêt au Canada a provoqué la propagation d’une fumée étouffante dans certaines régions des États-Unis.

