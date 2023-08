Une tornade dans le Rhode Island soulève une voiture alors que la Nouvelle-Angleterre prend d’assaut des routes inondées et renverse des arbres

BOSTON (AP) – Une rare tornade du Rhode Island a soulevé une voiture d’une autoroute vendredi matin alors que le temps violent balayait déjà la Nouvelle-Angleterre fatiguée par la tempête, a déclaré un responsable des incendies.

Le chef des pompiers de Johnston, David Iannuccilli, a déclaré que les pompiers avaient répondu à l’Interstate 295 après avoir signalé qu’une voiture avait été soulevée de la route par une tornade. Le conducteur a été secoué mais indemne, a-t-il dit.

« La conductrice a dit qu’elle avait été prise dans l’entonnoir, qu’elle avait été soulevée à 10 pieds dans les airs et qu’elle avait retombé sur ses pneus », a déclaré Iannuccilli. Elle n’a pas été blessée, a-t-il déclaré: « Elle a été secouée plus qu’autre chose. »

La tornade a traversé des zones boisées et des quartiers résidentiels, mais aucun blessé n’a été signalé, a déclaré Iannuccilli. La tornade a été confirmée par radar et a soulevé des branches d’arbres et d’autres débris dans les airs, a déclaré Glenn Field, météorologue au National Weather Service. Les autorités enquêtaient toujours pour voir s’il y avait des dommages supplémentaires causés par la tornade dans le Rhode Island et le Massachusetts.

Dans toute la Nouvelle-Angleterre, des tempêtes ont renversé des arbres, inondé des routes, endommagé des maisons et des voitures et rendu la conduite dangereuse. Quelques milliers de pannes de courant ont également été signalées, la plupart se produisant dans le Massachusetts.

Certaines parties du Vermont ont été confrontées à la possibilité d’inondations soudaines alors que les résidents et les entreprises étaient encore en train de reconstruire après d’importantes inondations cet été.

Le National Weather Service a déclaré que les parties centrale, nord-est et sud du Vermont étaient sous des perspectives météorologiques dangereuses vendredi et dans la nuit, les prévisions appelant à des orages capables de produire des inondations. Des vents destructeurs étaient également possibles.

La pluie était attendue dans le Vermont jusqu’à samedi, certaines zones atteignant jusqu’à un pouce. Les tempêtes du début de l’été ont laissé tomber jusqu’à deux mois de pluie dans certaines parties de l’État en l’espace de quelques jours.

Dans le Rhode Island, la Rhode Island Emergency Management Agency a envoyé une équipe sur le terrain pour évaluer les dégâts. L’agence a reçu des informations faisant état d’arbres abattus et de lignes électriques principalement, a déclaré la porte-parole Melissa Carden. Aucun blessé n’a été signalé.

Les communautés les plus durement touchées ont été Johnston et Scituate, avec moins de dégâts à North Providence, Cumberland et Providence, a-t-elle déclaré. Il y avait également environ 1 000 clients sans électricité à midi, mais l’électricité devait être rétablie rapidement.

Les comtés de Rockingham et Strafford dans le New Hampshire et le comté de York dans le Maine faisaient l’objet d’avis d’inondation, tandis que le comté d’Essex, dans le Massachusetts, faisait l’objet d’un avertissement d’inondation.

La rédactrice d’Associated Press Kathy McCormack à Concord, New Hampshire, a contribué à ce rapport.

Mark Pratt et Patrick Whittle, Associated Press