JERUSALEM — Alors qu’une offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza se profile dans le cadre de sa guerre la plus dévastatrice à ce jour avec le Hamas, l’une des plus grandes menaces pour ses troupes et pour les 2,3 millions de Palestiniens piégés dans l’enclave balnéaire est enfouie profondément sous terre.

Un vaste labyrinthe de tunnels construits par le groupe militant du Hamas s’étend à travers cette bande densément peuplée, cachant les combattants, leur arsenal de roquettes et plus de 200 otages qu’ils détiennent désormais après une attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre.

Le dégagement et l’effondrement de ces tunnels seront cruciaux si Israël cherche à démanteler le Hamas. Mais combattre dans des zones urbaines densément peuplées et se déplacer dans la clandestinité pourrait priver l’armée israélienne de certains de ses avantages technologiques tout en donnant un avantage au Hamas, tant en surface qu’en sous-sol.

“Je dis généralement que c’est comme marcher dans la rue en attendant de recevoir un coup de poing au visage”, a déclaré John Spencer, major à la retraite de l’armée américaine et président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute de West Point.

Les défenseurs urbains, a-t-il ajouté, « ont eu le temps de réfléchir à l’endroit où ils vont se trouver et il existe des millions d’endroits cachés dans lesquels ils peuvent se trouver. Ils peuvent choisir le moment de l’engagement – ​​vous ne pouvez pas les voir mais ils peuvent vous voir. .»

Dans la nuit de samedi, l’armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient frappé 150 cibles souterraines du Hamas dans le nord de Gaza, les décrivant comme des tunnels, des espaces de combat et d’autres infrastructures souterraines. Ces frappes – ce qui semble être le bombardement de tunnels le plus important jamais réalisé par Israël – ont eu lieu alors que le pays intensifiait ses opérations terrestres à Gaza.

PHOTOS : Une toile d’araignée de tunnels du Hamas dans la bande de Gaza augmente les risques d’une offensive terrestre israélienne

La guerre des tunnels est une caractéristique de l’histoire, depuis le siège romain de l’ancienne ville grecque d’Ambracia jusqu’aux combattants ukrainiens retenant les forces russes dans 24 kilomètres (15 miles) de tunnels de l’ère soviétique sous l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol pendant environ 80 jours. en 2022.

La raison est simple : les batailles dans les tunnels sont considérées comme parmi les plus difficiles à mener pour les armées. Un ennemi déterminé dans un tunnel ou un système de grottes peut choisir où le combat va commencer – et souvent déterminer comment il se terminera – étant donné les nombreuses opportunités d’embuscade.

Cela est particulièrement vrai dans la bande de Gaza, qui abrite le système de tunnels du Hamas qu’Israël a baptisé le « Métro ».

Lorsqu’Israël et l’Égypte ont imposé un blocus sévère à Gaza après que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007, le groupe militant a étendu la construction de son réseau de tunnels pour faire entrer clandestinement des armes et d’autres produits de contrebande en provenance d’Égypte. Alors que l’Égypte a par la suite fermé la plupart de ces tunnels transfrontaliers, le Hamas dispose désormais d’un vaste réseau souterrain s’étendant à travers Gaza, lui permettant de transporter des armes, des fournitures et des combattants hors de la vue des drones israéliens.

Yehiyeh Sinwar, le chef politique du Hamas, a affirmé en 2021 que le groupe militant disposait de 500 kilomètres (310 miles) de tunnels. La bande de Gaza elle-même ne fait qu’environ 360 kilomètres carrés (140 miles carrés), soit environ deux fois la taille de Washington, DC.

« Ils ont commencé à dire qu’ils avaient détruit 100 kilomètres de tunnels du Hamas. Je vous dis que les tunnels que nous avons dans la bande de Gaza dépassent les 500 kilomètres », a déclaré Sinwar après une guerre sanglante de 11 jours avec Israël. « Même si leur récit est vrai, ils n’ont détruit que 20 % des tunnels. »

L’armée israélienne est consciente de la menace depuis au moins 2001, lorsque le Hamas a utilisé un tunnel pour faire exploser des explosifs sous un poste frontière israélien. Depuis 2004, le détachement militaire israélien Samur, ou « Belettes », s’est concentré sur la localisation et la destruction de tunnels, parfois avec des robots télécommandés. Ceux qui entrent transportent de l’oxygène, des masques et d’autres équipements.

Israël a déjà bombardé depuis les airs et utilisé des explosifs au sol pour détruire des tunnels. Mais pour déloger complètement le Hamas, il faudra dégager ces tunnels, où les militants peuvent surgir derrière l’avancée des troupes israéliennes.

Lors d’une guerre en 2014, des militants du Hamas ont tué au moins 11 soldats israéliens après s’être infiltrés en Israël par des tunnels. Lors d’un autre incident, un officier israélien, le lieutenant Hadar Goldin, a été entraîné dans un tunnel à l’intérieur de Gaza et tué. Depuis lors, le Hamas détient la dépouille de Goldin.

Ariel Bernstein, un ancien soldat israélien qui a combattu dans cette guerre, a décrit les combats urbains dans le nord de Gaza comme un mélange « d’embuscades, de pièges, de cachettes et de tireurs d’élite ».

Il a rappelé que les tunnels avaient un effet désorientant et surréaliste, créant des angles morts alors que les combattants du Hamas surgissaient de nulle part pour attaquer.

“C’était comme si je combattais des fantômes”, a-t-il déclaré. “Vous ne les voyez pas.”

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré vendredi s’attendre à une offensive terrestre difficile, avertissant qu’il « faudra beaucoup de temps » pour démanteler le vaste réseau de tunnels du Hamas. Dans le cadre de cette stratégie, Israël a bloqué toutes les expéditions de carburant vers Gaza depuis le début de la guerre. Gallant a déclaré que le Hamas confisquerait le carburant pour les générateurs qui pompent l’air dans le réseau de tunnels. « Pour l’air, ils ont besoin de pétrole. Pour le pétrole, ils ont besoin de nous », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne a également déclaré vendredi avoir mené des frappes aériennes « très significatives » sur des cibles souterraines.

En règle générale, les armées modernes s’appuient sur des frappes aériennes punitives pour faire effondrer les tunnels. Jusqu’à présent, les frappes israéliennes à Gaza dans le cadre de cette guerre ont tué plus de 7 300 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Mais ces frappes ne peuvent infliger que des dégâts limités au réseau souterrain.

Les forces américaines combattant la guerre du Vietnam ont eu du mal à dégager le réseau de 120 kilomètres connu sous le nom de tunnels de Củ Chi, dans lequel les soldats américains étaient confrontés à des virages serrés, à des pièges et parfois à des conditions d’obscurité totale à la périphérie de ce qui était alors Saigon. , Sud-Vietnam. Même les bombardements incessants des B-52 n’ont jamais détruit les tunnels. Les frappes russes contre l’aciérie ukrainienne n’ont pas non plus eu lieu en 2022.

Soulignant à quel point les tunnels peuvent être difficiles à détruire, l’Amérique a utilisé un explosif massif contre un système de tunnels du groupe État islamique en Afghanistan en 2017, appelé « la mère de toutes les bombes », la plus grande arme non nucléaire jamais utilisée au combat par l’armée américaine.

Pourtant, dans tous ces cas, l’avancée militaire n’a pas fait face au défi qu’Israël affronte aujourd’hui avec le système de tunnels du Hamas. Le groupe militant détient quelque 200 otages capturés lors de l’assaut du 7 octobre, qui a également tué plus de 1 400 personnes.

La libération lundi par le Hamas de Yocheved Lifshitz, 85 ans, a confirmé les soupçons selon lesquels les militants avaient pris des otages dans les tunnels. Lifshitz a décrit les militants du Hamas qui l’avaient entraînée dans un système de tunnels qui, selon elle, « ressemblait à une toile d’araignée ».

Nettoyer les tunnels avec des otages piégés à l’intérieur sera probablement un « processus lent et méthodique », les Israéliens s’appuyant sur des robots et d’autres services de renseignement pour cartographier les tunnels et leurs pièges potentiels, selon le Soufan Center, un groupe de réflexion sur la sécurité new-yorkais.

« Compte tenu de la planification méthodique impliquée dans l’attaque, il semble probable que le Hamas aura consacré beaucoup de temps à planifier la phase suivante, en menant une préparation approfondie du champ de bataille à Gaza », a écrit le Centre Soufan dans un communiqué. “L’utilisation d’otages comme boucliers humains ajoutera une couche supplémentaire de complexité au combat.”

Les combats potentiels auxquels seront confrontés les soldats israéliens seront également claustrophobes et terrifiants. De nombreux avantages technologiques de l’armée israélienne vont s’effondrer, donnant l’avantage aux militants, a prévenu Daphné Richemond-Barak, professeur à l’Université Reichman d’Israël qui a écrit un livre sur la guerre souterraine.

“Lorsque vous entrez dans un tunnel, il est très étroit, il fait sombre et humide, et vous perdez très rapidement la notion d’espace et de temps”, a déclaré Richemond-Barak à l’Associated Press. « Vous avez cette peur de l’inconnu, qui arrive au coin de la rue ? … Est-ce que ça va être une embuscade ? Personne ne peut venir vous secourir. Vous pouvez à peine communiquer avec le monde extérieur, avec votre unité.

Le champ de bataille pourrait contraindre l’armée israélienne à des échanges de tirs au cours desquels des otages pourraient être accidentellement tués. Des pièges explosifs pourraient également exploser, enterrant vivants soldats et otages, a expliqué Richemond-Barak.

Même avec ces risques, elle a déclaré que les tunnels doivent être détruits pour qu’Israël puisse atteindre ses objectifs militaires.

« Il y a un travail à faire et il sera fait maintenant », a-t-elle déclaré.