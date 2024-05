Une tique solitaire peut vous transmettre une maladie qui vous rend allergique à la viande. Sachez le repérer avant qu’il ne morde.

Les tiques solitaires peuvent être trouvées partout Floride et Géorgie. Bien que toutes les tiques soient préoccupantes car elles peuvent se propager maladies comme la fièvre pourprée de Lyme et les montagnes Rocheuses, la tique solitaire peut vous causer de nombreux problèmes, notamment une maladie qui peut vous rendre allergique à la viande.

Dean Cecil était constamment confronté à des poussées d’urticaire et ne savait pas pourquoi.

« Nous avons finalement compris que c’était en mangeant du bœuf ou un hamburger », a-t-il déclaré.

Encore plus bizarre, le médecin de Cecil lui a dit que la cause de son allergie était une morsure de tique.

«J’ai retiré la tique de moi. C’était une tique brun clair avec un point blanc sur le dos.

La caractéristique la plus distinctive de la tique étoilée solitaire est sa tache blanche en forme d’étoile, que l’on trouve sur les femelles adultes. Et tandis que d’autres tiques propagent des germes responsables de maladies plus connues comme Lyme, une piqûre de cette espèce peut causer toute une série de problèmes.

« Avec ces tiques, il ne faut pas se préoccuper uniquement des allergies à la viande. Ils peuvent également propager des maladies comme l’ehrlichiose, qui, si elle n’est pas traitée, peut endommager le cerveau ou le système nerveux, et le virus Heartland, qui peut provoquer de la fièvre, de la fatigue et des douleurs articulaires », a expliqué Catherine Roberts, rédactrice en chef de Consumer Reports Health.

Les tiques solitaires se trouvaient principalement dans le sud-est des États-Unis. Mais cela est en train de changer.

« Avec le réchauffement climatique et surtout avec la croissance des populations locales de cerfs, de nombreux États du Nord et même certaines régions du Canada deviennent beaucoup plus hospitaliers pour ces tiques », a déclaré Roberts.

Et comme pour les autres espèces de tiques, l’utilisation d’un insectifuge efficace est un moyen clé de se protéger contre les piqûres de tiques. Les répulsifs les plus efficaces contre les moustiques et les tiques contiennent 25 à 30 % de Deet comme principe actif.

Sur la base des derniers tests exclusifs de Consumer Reports, les répulsifs recommandés comprennent les lingettes anti-tiques et insectes Ben’s, la pompe Ben’s anti-tiques et insectes Wilderness Formula et l’insectifuge 3M Ultrathon8. Tous offrent une excellente protection.

Une autre mesure pratique contre les tiques consiste à porter des vêtements traités à la perméthrine, un insecticide. Cliquez ici pour obtenir des conseils de Consumer Reports sur la façon d’utiliser la perméthrine en toute sécurité..