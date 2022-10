Une tigresse savourant un repas somptueux avec ses cinq oursons vous apprendra une leçon sur le lien familial

Dans ce rythme de vie rapide, nous oublions parfois de passer du temps de qualité avec nos familles. Des études ont montré que manger des repas avec les membres de la famille tend à promouvoir des habitudes sensées, développe une véritable connexion entre les membres et améliore également le lien familial. Maintenant, une vidéo virale d’une famille de tigres en train de savourer un délicieux repas ensemble est devenue un rappel majeur de cela.

Le vendredi 14 octobre, Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), s’est rendue sur Twitter pour partager une vidéo rare d’une tigresse prenant un repas avec ses cinq petits. Dans la vidéo, on peut voir la famille des tigres partager leur chasse ensemble. Alors que chaque membre de la famille est capturé en train de monopoliser d’énormes morceaux de viande, l’un d’eux fait juste une petite sieste. Si l’on se fie à la vidéo, il semble que la famille des tigres apprécie la compagnie les unes des autres. Tout en partageant la vidéo, l’officier de l’IFS a écrit : « La nourriture a meilleur goût quand on la mange en famille. Tigresse avec cinq oursons savourant un repas somptueux. Regardez la vidéo ci-dessous :

La nourriture a meilleur goût quand vous la faites en famille☺️☺️

Tigresse avec cinq oursons savourant un somptueux repas. Tel que reçu pic.twitter.com/UBwj5dKIVC – Susanta Nanda (@ susantananda3) 14 octobre 2022

La vidéo virale a laissé Internet complètement ravi. Alors que certains ont couvert la vidéo d’émoticônes de cœur, beaucoup ont loué la “réunion de famille”. Un utilisateur a également commenté : « Une famille qui mange ensemble… Reste ensemble. https://twitter.com/rakeshrjamwal/status/1580913827520352256

La vidéo virale a recueilli plus de 16 000 vues et plus de 900 likes sur le site de micro-blogging.

Selon National Geography, une tigresse donne naissance à une portée de trois ou quatre petits, dont elle s’occupe jusqu’à l’âge d’un an et demi. Bien que les tigres soient des prédateurs au sommet connus pour chasser seuls, ils apprécient le temps passé en famille avec leurs petits.

