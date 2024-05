Une thérapie révolutionnaire améliore le mouvement chez les patients paralysés

L’administration d’une stimulation électrique à la moelle épinière à l’aide d’un nouvel appareil peut améliorer considérablement la fonction des mains et des bras chez les personnes souffrant de paralysie sévère, a montré un essai clinique révolutionnaire.

Selon les chercheurs, cette étude constitue la première démonstration convaincante d’un dispositif non invasif offrant des avantages durables aux patients tétraplégiques.

Onward Medical, une spin-out de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, a développé le dispositif Arc-EX, qui envoie des courants électriques à la zone de la lésion médullaire via des électrodes placées sur la peau.

Arc-EX a été testé dans le cadre d’un essai international mené auprès de 65 participants en Europe et en Amérique du Nord, dans le cadre d’une étude dirigée par Chet Moritz, professeur de médecine de réadaptation à l’Université de Washington.

Selon les résultats publiés dans Médecine naturelle le lundi.

Le résultat « a largement dépassé notre hypothèse d’un taux de réponse de 50 pour cent, donnant un nouvel espoir aux personnes atteintes de LME. [spinal cord injury]», a déclaré Moritz. « Après seulement deux mois, plus de la moitié des participants ont obtenu des améliorations moyennes. . . en force de préhension supérieure à celle requise pour soulever des gobelets remplis et en force de pincement équivalente à celle requise pour ramasser un article avec une fourchette ou insérer une clé.

Melanie Reid, une journaliste tétraplégique écossaise dont les mouvements se sont améliorés après avoir participé à l’essai Arc-EX, a déclaré : « J’aurais aimé que cette technologie existe il y a 14 ans, lorsque j’ai eu mon accident de conduite. »

L’essai Arc-EX a été la première thérapie non invasive pour les lésions médullaires à montrer des effets importants persistant après la fin du stimulus électrique, a déclaré Moritz.

Les chercheurs pensent que les impulsions électriques entraînent une amélioration durable en stimulant la repousse des nerfs résiduels et endommagés autour du site de la blessure.

Harvey Sihota, directeur de l’association caritative médicale britannique Spinal Research, a déclaré que l’essai réussi était « un pas en avant vers la restauration de l’espoir, de la fonction et de l’indépendance pour les personnes vivant avec une lésion médullaire, même pour celles blessées il y a de nombreuses années. Il n’existe aucun traitement approuvé pour les lésions médullaires chroniques, il est donc très excitant qu’un essai clinique parvienne à ce stade.

Arc-EX a été testé dans le cadre d’un essai mené auprès de 65 participants en Europe et en Amérique du Nord. ©EPFL

Plusieurs entreprises et universités, dont l’EPFL, développent des dispositifs implantés qui pourraient apporter aux patients paralysés une amélioration plus spectaculaire des mouvements lorsqu’ils sont insérés près de la colonne vertébrale. Mais les implants sont beaucoup plus complexes, coûteux et risqués que les dispositifs non invasifs tels que Arc-EX.

« Tout le monde semble penser que les personnes souffrant de blessures à la colonne vertébrale veulent marcher à nouveau, mais ce qui compte le plus, c’est d’améliorer la fonction de nos mains », a déclaré Reid.

Edelle Field-Fote, membre de l’équipe de recherche et professeur de médecine de réadaptation à l’Université Emory d’Atlanta, a déclaré : « De nombreuses personnes classées comme ayant une lésion médullaire « complète » auront quelques connexions nerveuses restantes et pourraient bénéficier de la thérapie. .»

Mais d’autres dont la moelle épinière est complètement sectionnée pourraient avoir besoin d’un implant pour combler le fossé, a-t-elle ajouté.

Onward Medical, créée pour commercialiser la neurotechnologie de l’EPFL, a déposé le mois dernier une demande d’approbation réglementaire auprès de la Food and Drug Administration américaine pour Arc-EX.

« Nous sommes actuellement en discussions avec la FDA et espérons pouvoir commercialiser Arc-EX aux États-Unis avant la fin de cette année. Ensuite, nous demanderons immédiatement après l’approbation en Europe», a déclaré Grégoire Courtine, chef de projet à l’EPFL et co-fondateur d’Onward.

L’EPFL et Onward visent à étendre la technologie au-delà des lésions médullaires à d’autres pathologies telles que les accidents vasculaires cérébraux, tout en continuant à développer des implants cérébraux et médullaires, a déclaré Courtine.

Données publié par le NHS et des associations caritatives médicales vendredi dernier a montré qu’il y avait 4 400 nouvelles blessures à la colonne vertébrale par an au Royaume-Uni, soit presque deux fois plus que l’estimation précédente. Le chiffre comparable aux États-Unis est de 18 000 par an, selon Field-Fote.

Illustration de Ian Bott