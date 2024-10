Destin 2 Bungie

C’est une histoire vieille comme le monde. Vous cultivez pour une goutte dont vous avez besoin dans Destiny 2, vous ne l’obtenez pas pendant des lustres, vous pensez qu’elle doit être buggée. Or, cela a donné naissance à la théorie depuis de nombreuses années selon laquelle certains avantages ou combinaisons d’avantages sont pondérés pour diminuer moins que les rouleaux divins premium. Bungie le nie de son côté depuis des années.

Maintenant, cependant, la théorie est de retour avec le nouveau donjon et son arme la plus recherchée, le lance-grenades VS Chill Inhibitor, et sa meilleure combinaison d’avantages Envious Arsenal et Bait and Switch, cultivés lors de la première rencontre de Vesper’s Host, Activation.

Je suis toujours sceptique face à de telles affirmations, mais cet exemple semble un peu plus extrême que d’autres dans le passé. Il contient des analyses de données provenant d’un joueur nommé Spark qui a effectué un test binomial ce qu’il dit prouve qu’il y a en fait un poids contre ce combo d’avantages. Il y a aussi les données étranges que le dieu roll ne fait pas partie du top 8 des rolls les plus utilisés sur light.gg, qui suit ce genre de chose, ce qui, vous imaginez, ne serait pas le cas si tous les avantages étaient pondérés de la même manière.

À partir de là, les preuves deviennent anecdotiques, les joueurs affirmant avoir effectué des centaines de courses à travers des escouades avec zéro ou une seule chute du jet. Ce n’est pas que le rôle n’existe pas du tout, comme certains l’ont, c’est juste qu’il est extrêmement rare. Mais le fait est que, sur l’ensemble de la population des joueurs, il ne devrait pas y avoir de être une combinaison d’avantages qui sont bien plus rares que tous les autres, s’il n’y a pas de pondération.

Encore une fois, Bungie répète depuis des années que la pondération des avantages n’est tout simplement pas une chose. C’est probablement la douzième fois que je vois cette somme pour diverses armes. Mais Bungie est également connu pour… manquer des bugs incroyablement gros de temps en temps, comme un scandale de réduction d’XP qu’il a fallu aux joueurs pour remarquer et calculer pour qu’il soit confirmé et modifié par Bungie. Donc non, vous ne pouvez pas exclure que quelque chose comme ça se produise, même si dans le passé, Bungie a dit que ce n’était pas le cas.

Ce serait cependant un cas étrange, car quelles sont les chances qu’il ne s’agisse pas seulement d’un bug, mais d’un bug concentré sur la seule combinaison d’avantages empiriquement la meilleure du lance-grenades ? Cela indiquerait plutôt qu’il s’agit soit d’une terrible chance de bug, soit que cela a peut-être été fait délibérément pour « truquer » les drops et encourager une agriculture sans fin.

Je ne crois pas que l’idée d’un test binomial soit une preuve parfaite étant donné le contexte et les données en coulisses auxquelles nous n’avons tout simplement pas accès non plus. Mais ajoutez les données light.gg en plus de cela et oui, je dirais que c’est plus bizarre que d’habitude, même si j’ai déjà vu cette situation auparavant. Il est très difficile de dire que c’est avec certitude ce qui se passe étant donné l’histoire passée avec ce genre de choses qui n’ont pas abouti, mais je ne pense pas que cela puisse être exclu non plus, et cela devrait probablement être quelque chose que Bungie creuse de toute façon, ne serait-ce que pour apaiser les fans. Ou vous savez, augmentez les taux de chute en général.

