Une tête dans les sondages : les sondages et les prévisions ne remplacent pas votre propre pensée

Les médias ont prédit une victoire en Ontario pour les progressistes-conservateurs de Doug Ford avant même le début des élections le 3 mai. Dans le Star, Bob Hepburn a écrit en mars que l’argent et le partage des votes favorisaient Ford; plus récemment, un titre de Martin Regg Cohn disait : « C’est l’Ontario de Doug Ford maintenant, et les électeurs n’ont pas soif de changement.

Pour certains d’entre nous, progressistes, cela s’est avéré être une élection décevante. Les partis d’opposition se battent pour la deuxième place, plutôt que de tenir les PC responsables.

Sommes-nous vraiment destinés à quatre années supplémentaires de « la doctrine Doug Ford », comme le dit un article de Mark Winfield ? « La doctrine comporte des risques majeurs d’intégrer des coûts structurels à long terme pour la province et ses contribuables, tout en minant leur capacité à faire face aux conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires », a écrit le professeur d’environnement de l’Université York dans The Conversation.

Bien que ce soient bien sûr les électeurs qui déterminent en définitive le vainqueur, les sondages préélectoraux ont une influence, capable de motiver ou de supprimer le vote. Le 2 juin approche à grands pas et les sondages indiquent que les PC de Ford ont creusé leur avance dans la dernière ligne droite.

Mais tout espoir n’est pas perdu. Comme Warren Buffet l’a dit un jour, “un sondage d’opinion publique ne remplace pas la réflexion”. Les sondages n’ont pas à dicter les pensées des Ontariens. C’est le moment pour nous de réfléchir attentivement et de manière critique, en évaluant par nous-mêmes les politiques des partis sans l’influence des sondages.

Il est surprenant que l’électorat donne un laissez-passer à Ford, compte tenu de sa gestion de la crise du COVID-19. Un exemple est la façon dont le gouvernement s’est assis sur des milliards d’argent non dépensé destinés à l’aide COVID, de l’argent qui aurait pu sauver des vies et ralentir la propagation de la pandémie. Et n’oublions pas le manque de considération des besoins de nos populations les plus vulnérables en n’introduisant pas un programme efficace de congés de maladie payés pour les travailleurs précaires pendant la pandémie.

Tout au long de la pandémie, il y a eu une négligence constante des barrières systémiques – déjà existantes – qui affectent de manière disproportionnée nos populations les plus vulnérables, les exposant à un plus grand risque. Ford a publié des politiques déconnectées telles que l’annulation de l’utilisation des terrains de jeux tout en autorisant l’ouverture des terrains de golf. Il a suggéré de donner plus de pouvoir à la police pour les contrôles de confinement des citoyens, et nos groupes vulnérables ont été les derniers à être pris en compte pour les tests et les ressources. Ces politiques continuent d’élargir les disparités entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas – et nos taux de chômage sont encore plus élevés parmi les personnes racialisées.

Au plus fort de la variante Omicron en janvier, un sondage financé par les contribuables commandé par le bureau du Cabinet et obtenu par la CBC a montré que 58 % des contribuables pensaient que le gouvernement était sur la « mauvaise voie ».

Alors, qu’est-ce qui a changé depuis janvier, et pourquoi Ford est-il resté le favori de l’électorat ? Eh bien, il est l’un des meilleurs politiciens du commerce de détail – vous vous souvenez des élections de 2018 et de la campagne « buck-a-beer » ? Comme beaucoup de promesses faites par les PJ, cela aussi n’a pas duré longtemps. Hélas, la « doctrine Ford » perdure. Jusqu’à présent, les cadeaux électoraux comprenaient des remboursements d’autocollants de plaque d’immatriculation et un allégement temporaire de la taxe sur l’essence pendant six mois.

Alors que vous votez jeudi, je vous exhorte à réfléchir à la hausse du coût de la vie et à notre système de santé en ruine. Ce n’est pas un secret que les soins de santé ont été les plus durement touchés depuis le début de la COVID, et il y a eu un manque de proactivité de la part de ce gouvernement – surtout en ce qui concerne le traitement injuste des infirmières et des professionnels de la santé, qui quittent leur emploi en masse.

Ne tombons pas dans le piège d’une doctrine qui fait des promesses brillantes sans tenir compte des conséquences à long terme de ne pas les honorer.

