Une terrible allergie alimentaire commence par une morsure de tique

Les mammifères inférieurs, a-t-elle dit, sont des « créatures à quatre pattes et à fourrure », allant des chats et chiens aux lapins, écureuils, vaches, moutons, cochons et cerfs.

Fondamentalement, s’il s’agit de viande, elle contient la molécule alpha-gal. La volaille, le poisson et les fruits de mer ne le font pas. D’ailleurs, les humains et les autres primates non plus.