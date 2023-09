"Une Terre, une famille Idéal intemporel inspiré par Maha Upanishad": Chef de l’ONU

Un jour après qu’un responsable a déclaré que le Secrétaire général des Nations Unies était un « ardent défenseur » de l’obtention par l’Inde d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, Antonio Guterres a déclaré à New Delhi que l’institution avait besoin d’une profonde réforme structurelle.

Déclarant que le monde se trouve dans un moment de transition difficile, M. Guterres, qui est dans le pays pour le sommet du G20, a appelé les dirigeants du prestigieux groupe économique à faire preuve de leadership dans deux domaines clés : le climat et la sauvegarde des objectifs de développement durable.

Lors d’un point de presse avant le sommet, le chef de l’ONU a déclaré : « Permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude à l’Inde pour son accueil chaleureux et mon espoir que la présidence indienne du G20 contribuera à conduire au type de changement transformateur que notre monde a tant besoin. a désespérément besoin. »

M. Guterres a déclaré que l’Inde avait fait tout son possible pour représenter pleinement les intérêts du Sud dans la préparation du sommet. « Je pense qu’il est juste de dire que l’Inde a effectivement tenu sa promesse non seulement de parler au nom du Sud global, mais aussi de placer l’agenda du développement au centre des travaux du G20 », a-t-il déclaré.

‘Phrase inspirée par Maha Upanishad‘

Concernant le thème du sommet du G20, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré : « Je salue l’accent mis sur « Une Terre, une famille, un avenir ». Cette phrase inspirée par le Maha Upanishad trouve une profonde résonance dans le monde d’aujourd’hui : non seulement comme un idéal intemporel, mais comme un réquisitoire contre notre époque. »

M. Guterres a observé que si le monde est effectivement une seule famille mondiale, il ressemble désormais à une famille plutôt dysfonctionnelle. « Les divisions s’accentuent, les tensions s’exacerbent et la confiance s’érode, ce qui fait planer le spectre de la fragmentation et, à terme, de la confrontation. Cette fracture serait profondément préoccupante dans le meilleur des cas, mais à notre époque, elle signifie une catastrophe. » » il a regretté.

Réforme du Conseil de sécurité

Soulignant que le monde se trouve « dans un moment de transition difficile », M. Guterres a déclaré que l’avenir est multipolaire, mais que les institutions multilatérales reflètent une époque révolue. « L’architecture financière mondiale est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Elle nécessite une réforme structurelle profonde. Et on peut en dire autant du Conseil de sécurité des Nations Unies », a-t-il déclaré.

Répondant à une question de savoir s’il pensait que l’Inde était un candidat sérieux pour devenir membre du Conseil de sécurité de l’ONU, M. Guterres a déclaré : « Ce n’est pas à moi de décider qui fera partie du Conseil de sécurité, c’est aux États membres. Il est évident que l’Inde est aujourd’hui le pays le plus peuplé et qu’elle est un partenaire très important dans le système multilatéral mondial. Il m’appartient de dire que je crois que nous avons besoin d’une réforme du Conseil de sécurité pour refléter les réalités de le monde d’aujourd’hui. »

Le chef de l’ONU a affirmé que le monde a besoin d’institutions internationales efficaces, ancrées dans les réalités du XXIe siècle et fondées sur la Charte des Nations Unies et le droit international.

« C’est pourquoi j’ai plaidé en faveur de mesures audacieuses pour rendre ces institutions mondiales véritablement universelles et représentatives des réalités d’aujourd’hui, et plus réactives aux besoins des économies en développement », a-t-il déclaré.

S’exprimant en marge du sommet ASEAN-Inde et du sommet de l’Asie de l’Est à Jakarta jeudi, le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, a déclaré que le chef de l’ONU était un « ardent défenseur » de l’obtention par l’Inde d’un siège permanent au conseil.

Dans une interview exclusive avec NDTV le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar avait également fait pression en faveur de réformes du CSNU. « À un moment donné, les membres eux-mêmes doivent se rendre compte que plus ils retardent les réformes, moins le Conseil de sécurité sera représentatif et, franchement, moins la crédibilité de l’ONU sera grande. Les gens iront alors faire des choses à l’extérieur. l’ONU », avait-il déclaré.

«Des défis à gogo»

Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que le monde n’avait pas de temps à perdre et que « les défis s’étendaient à perte de vue ».

Énumérant certains des défis, M. Guterres a déclaré : « La crise climatique s’aggrave considérablement, mais la réponse collective manque d’ambition, de crédibilité et d’urgence. Les guerres et les conflits se multiplient – ​​mais les efforts pour faire progresser la paix s’essoufflent. des signaux d’alarme – mais les actions visant à contenir les risques restent trop lentes et trop fragmentaires. »

Il a souligné que la pauvreté, la faim et les inégalités augmentent, mais que la solidarité mondiale manque d’action.

« Dégradation du climat »

« Je suis venu au G20 avec un appel simple mais urgent : nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons nous rassembler et agir ensemble pour le bien commun », a déclaré M. Guterres.

Il a exhorté les dirigeants du G20 à faire preuve de leadership dans deux domaines prioritaires, le premier étant le climat.

« La crise climatique devient incontrôlable. Mais les pays du G20 ont le contrôle. Ensemble, les pays du G20 sont responsables de 80 % des émissions mondiales. Les demi-mesures n’empêcheront pas un effondrement complet du climat », a-t-il déclaré.

M. Guterres a déclaré que le monde doit maintenir l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels – qui a été décidé dans l’Accord de Paris en 2015 –. Il a également appelé à rétablir la confiance basée sur la justice climatique et à promouvoir une transition juste et équitable vers une économie verte.

« J’ai proposé un Pacte de solidarité climatique – dans lequel les grands émetteurs font des efforts supplémentaires pour réduire leurs émissions, et les pays les plus riches soutiennent les économies émergentes pour y parvenir… Le leadership signifie également enfin tenir ses engagements envers les pays en développement – notamment en respectant l’objectif de 100 dollars – « , a-t-il déclaré.

Le développement durable

Le chef de l’ONU a déclaré que le G20 devait également faire preuve de leadership pour sauvegarder les objectifs de développement durable (ODD) et a suggéré quelques mesures qui, selon lui, apporteraient des bénéfices immédiats.

Les mesures comprenaient un plan de relance des ODD d’au moins 500 milliards de dollars par an, ainsi qu’une capitalisation significative et un changement dans le modèle commercial des banques multilatérales de développement afin de pouvoir « mobiliser massivement des financements privés ».

M. Guterres a déclaré que ces actions catalyseraient les progrès des ODD et aideraient les économies en développement à investir dans des transitions clés dans les domaines de l’énergie, des systèmes alimentaires, du numérique, de l’éducation, de la santé, des emplois décents et de la protection sociale.

Sur une note positive, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré : « Tout cela est à notre portée – mais cela nécessitera toutes les mains. Aucune nation, aucune région, aucun groupe – pas même le G20 – ne peut y parvenir seul. Nous devons agir ensemble. comme une seule famille pour sauver notre seule terre et sauvegarder notre seul avenir. »

Conflit Russie-Ukraine

A la question de savoir si l’Inde a la crédibilité nécessaire pour jouer un rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien, le chef de l’ONU a répondu : « Je pense que lorsqu’il y a un conflit, tous les efforts de médiation sont extrêmement importants… Je n’ai pas vraiment espoir que nous le ferons ». « Il n’y a pas de solution de paix dans un avenir immédiat. Je crois que les deux parties ont quand même décidé de poursuivre le conflit. »