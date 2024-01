Une terre de misère – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

BELFAST — Tout d’abord, son gouvernement s’est effondré. Puis l’austérité a commencé à se faire sentir. Aujourd’hui, de nouvelles élections sont sur le point d’être annulées et des dizaines de milliers de travailleurs se mettent en grève.

Nous sommes en Irlande du Nord en 2024 – une terre d’impasse politique, de coupes dans le secteur public et de troubles sociaux massifs, sans ni ministres britanniques à Londres ni dirigeants locaux, le Parti unioniste démocrate (DUP), disposés à faire le nécessaire pour restaurer un gouvernement cohérent dans ce pays. coin toujours divisé du Royaume-Uni.

Près de deux ans après que le DUP ait saboté pour la première fois l’exécutif d’Irlande du Nord – le gouvernement intercommunautaire au cœur du processus de paix dans la région vieux de plusieurs décennies – ses dirigeants ne semblent pas plus près de mettre fin à leur boycott de la coopération avec le Sinn Féin. Les républicains irlandais ont dépassé leurs adversaires du DUP pour devenir le parti le plus populaire lors des dernières élections de Stormont en mai 2022, mais attendent depuis de diriger un gouvernement dans le cadre d’un système de partage du pouvoir que le DUP refuse de relancer.

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, n’est pas non plus disposé à combler le vide politique et refuse de reprendre le « gouvernement direct » depuis Westminster. L’Irlande du Nord a été gouvernée directement depuis Londres pendant la majeure partie de ses décennies d’effusion de sang au cours du XXe siècle et lors d’un précédent effondrement du partage du pouvoir à Stormont entre 2002 et 2007.

Au cours de l’année écoulée, les hauts fonctionnaires d’Irlande du Nord ont au moins en partie comblé le vide, abandonnés à diriger leur pays sans l’aide des politiciens élus. Ils protestent qu’ils n’ont pas à la fois le pouvoir et le mandat démocratique nécessaires pour prendre des décisions essentielles en matière de dépenses et de réduction des coûts – une faiblesse qui a entraîné le dépérissement des services publics de l’intérieur.

Cette crise de longue durée a déclenché des mois de troubles sociaux, qui ont finalement paralysé l’Irlande du Nord jeudi alors que 16 syndicats ont organisé la première grève de masse coordonnée dans la région depuis un demi-siècle. Ce n’est peut-être pas le dernier.

« C’est une campagne que nous allons poursuivre », a déclaré Gerry Murphy, du Congrès irlandais des syndicats. “C’est une campagne que nous gagnerons.”

Douleurs de l’accouchement

Plus de 170 000 travailleurs – près d’un cinquième de l’ensemble de la main-d’œuvre – ont fermé jeudi les écoles, les transports, les soins de santé non urgents et presque tous les services financés par le gouvernement pour réclamer massivement des augmentations de salaire longtemps refusées.

Les augmentations de salaire promises ont été garanties en principe il y a des années dans le cadre d’accords de travail plus larges au Royaume-Uni, mais la majeure partie de cet argent n’a pas encore atteint les salaires et les retraites en Irlande du Nord parce que les ministres concernés de Stormont ne sont pas en fonction. En leur absence, le Trésor britannique retient les fonds nécessaires.

Cela était censé changer dans le cadre d’un programme de financement conditionnel que Heaton-Harris a présenté aux partis locaux le mois dernier dans le but de sortir de l’impasse du DUP. Si le leader unioniste démocrate Jeffrey Donaldson acceptait de ramener son parti à Stormont, a annoncé Heaton-Harris, le Royaume-Uni fournirait 3,3 milliards de livres sterling de soutien financier exceptionnel pour faire de la relance du partage du pouvoir un succès. Inclus dans le package : 584 millions de livres sterling pour les demandes de salaire en suspens.

Mais à la grande exaspération des autres partis, et malgré les efforts de Donaldson lui-même pour annoncer une décision prochaine, le leader du DUP n’a pas réussi à convaincre ses adjoints les plus puissants de saisir cette offre comme une opportunité de compromis.

Donaldson a depuis insisté sur le fait que les négociations avec les responsables du gouvernement britannique s’éterniseraient jusqu’à ce que le DUP obtienne de nouvelles concessions sur les accords commerciaux complexes de l’Irlande du Nord après le Brexit, qui, craignent les syndicalistes, ne poussent l’économie vers une Irlande unie.

En effet, les milliards qui pendent devant le DUP semblent avoir eu l’effet inverse. Heaton-Harris a déclaré à plusieurs reprises que les 3,3 milliards de livres sterling ne seraient pas versés avant le retour du DUP à Stormont – une condition que les unionistes britanniques et les nationalistes irlandais ont dénoncée comme chantage.

Troubles de masse

Reflétant cette colère, des dizaines de milliers de grévistes ont bravé des conditions glaciales jeudi pour marcher dans le centre de Belfast, Londonderry et Enniskillen, exprimant leur colère et exigeant que leurs salaires soient augmentés au niveau de leurs pairs professionnels en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

À titre d’exemple, ils ont cité le fait qu’un enseignant nouvellement qualifié en Irlande du Nord gagne environ 24 000 £ par an, contre 30 000 £ ailleurs au Royaume-Uni. Les statistiques officielles britanniques indiquent que les travailleurs du secteur public en Irlande du Nord ont vu la valeur de leurs revenus chuter de 11 pour cent. en termes réels au cours des deux dernières années d’effondrement du gouvernement.

Heaton-Harris, un ardent partisan du Brexit qui a été nommé à ce poste par l’ex-Premier ministre Liz Truss pendant son bref règne à Downing Street, a eu du mal à trouver un point de pression qui fonctionne sur Donaldson, dont le DUP est fréquemment cité comme le parti politique le plus têtu du pays. L’Europe .

La menace la plus courante de Heaton-Harris – déclencher des élections anticipées pour Stormont – s’est révélée particulièrement absurde car elle pourrait potentiellement aider le DUP. Donaldson espère récupérer le terrain perdu face aux politiciens représentant le juste milieu modéré, qui ont obtenu des résultats exceptionnellement bons lors du vote de 2022.

En effet, la perspective de nouvelles élections est l’une des raisons pour lesquelles Donaldson continue de gagner du temps. Accepter un accord maintenant – et donc accepter que les accords commerciaux post-Brexit soient là pour rester – diviserait probablement son parti et susciterait un soutien en faveur d’un accord commercial. Voix unioniste traditionnelleun rival unioniste encore plus dur qui refuse de travailler avec le Sinn Féin en toutes circonstances.

Et donc la stase – et la misère – semblent prêtes à perdurer.

Les syndicats à l’origine de la grève de masse de jeudi se sont engagés à mener une série de manifestations similaires jusqu’à Heaton-Harris. détache leurs revendications salariales de tout accord amoureux DUP proposé.

Mais Heaton-Harris semble prêt à donner un nouveau coup de pied à Stormont, ce qui signifie que les services publics d’Irlande du Nord continuent de souffrir à cause de demi-mesures de financement fragmentaires.

Le ministre devrait dévoiler la semaine prochaine une législation d’urgence qui lui confère, ainsi qu’aux secrétaires permanents d’Irlande du Nord, un nouveau mélange « hybride » de pouvoirs et de responsabilités sur la région.

Mais un ancien secrétaire permanent qui a supervisé le processus du Brexit en Irlande du Nord, Andrew McCormick, dit La mauvaise gestion de la situation par Heaton-Harris jusqu’à présent signifie que ni les mandarins de Stormont ni le secrétaire d’État lui-même « n’ont de base juridique pour les décisions stratégiques nécessaires. Le gouvernement peut et doit changer de cap de toute urgence. L’abdication n’est pas acceptable.

La législation devrait également retarder, une fois de plus, la date légalement requise pour les prochaines élections de Stormont au début de 2025 – date à laquelle des élections générales à l’échelle du Royaume-Uni auront probablement mis fin au règne de 14 ans du gouvernement conservateur et transformé l’Irlande du Nord en un pays. problème pour le parti travailliste britannique.