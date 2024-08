Une tentative d’enlèvement d’enfant a été signalée à Smyrne. Les enlèvements par des inconnus sont-ils rares ?

La police de l’État du Delaware a déclaré qu’elle enquêtait sur une éventuelle tentative d’enlèvement d’enfant samedi soir à Smyrna et recherchait des informations sur un suspect.

L’enfant n’a pas été blessé, selon les policiers.

Les policiers de l’État sont arrivés à 20h41 samedi à Spruce Court, dans la communauté de maisons préfabriquées Holly Hill Estates à Smyrna, où ils ont reçu un rapport selon lequel un suspect s’était approché d’un garçon de 12 ans. Le suspect aurait posé des questions au garçon, puis l’aurait attrapé par le bras.

Le garçon a pu s’échapper et appeler à l’aide, selon les rapports reçus par les policiers, qui n’ont pas pu localiser le suspect et le recherchent maintenant pour l’interroger.

La police de l’État du Delaware décrit le suspect comme un « homme blanc, mince, âgé d’environ 20 à 30 ans, mesurant 1,78 à 1,83 m, yeux bleus ou verts, cheveux blond sale et pas de poils sur le visage », vu pour la dernière fois avec un pantalon noir et un sweat-shirt à capuche noir.

Toute personne disposant d’informations sur l’incident ou le suspect est priée d’appeler le détective S. Ryan de l’unité d’enquête criminelle de la troupe 3 de la police de l’État du Delaware, au 302-698-8443, ou Échec au crime dans le Delaware au 1-800-847-3333. Ceux qui ont des informations peuvent également envoyer un message privé sur la page Facebook de l’ Police de l’État du Delaware.

Dans quelle mesure les enlèvements d’enfants par des inconnus sont-ils rares ?

Les enlèvements d’enfants par des inconnus sont assez rares, selon les statistiques du FBI.

Sur les quelque 260 000 cas de disparition enregistrés en 2022 pour lesquels des données de classification étaient disponibles, 95 % ont été classés comme des fugues. Des milliers d’autres étaient des enlèvements par un parent n’ayant pas la garde de l’enfant. Au cours de cette année, 296 victimes, soit environ 0,1 % des signalements de personnes disparues, ont été classées comme des enlèvements par un inconnu.

Selon les mêmes statistiques du FBI, plus de 99 % des signalements de disparitions de mineurs cette année-là ont été signalés comme résolus, annulés ou localisés avant la fin du mois.

Bien que les enlèvements par des inconnus soient rares, leur nature alarmante signifie que ces cas reçoivent une grande attention médiatique, selon Paula Faasun historien de l’histoire de l’enfance qui a écrit un livre sur l’histoire des enlèvements en Amérique. Dans un article de 2010 sur le site Web de l’Université d’État de l’Ohio, Faas a écrit que « ce qui a grandi le plus considérablement et inexorablement au cours du dernier siècle et demi, c’est notre inquiétude et notre anxiété face au fait que nos enfants sont plus vulnérables qu’ils ne l’étaient autrefois ».

Que devraient faire les parents pour assurer la sécurité de leurs enfants ?

Les enlèvements par des inconnus sont peut-être rares, mais le Conseil national de prévention du crime recommande Les parents protègent leurs enfants du petit nombre d’étrangers dangereux en leur « enseignant ce qu’est un étranger et ce qu’il y a de suspect ».

Un comportement suspect peut inclure le fait de demander aux enfants de désobéir à leurs parents ou de garder des secrets, un adulte demandant de l’aide à un enfant ou tout ce qui met un enfant mal à l’aise.

Les parents devraient apprendre à leurs enfants à dire « Non, vas-y, crie, dis-le ». Cela signifie que les enfants doivent « dire non, fuir, crier aussi fort qu’ils le peuvent et dire immédiatement à un adulte de confiance ce qui s’est passé ».

Le NCPC recommande d’apprendre aux enfants à quels inconnus ils peuvent faire confiance. Parmi les « inconnus dignes de confiance », on peut citer les policiers, les pompiers, les enseignants ou les bibliothécaires.

D’autres conseils pour les parents incluent de connaître où se trouvent leurs enfants, de leur apprendre à s’affirmer et à faire confiance à leur instinct, de désigner des espaces publics sûrs et d’encourager les enfants à jouer avec d’autres enfants.

Cet article a été publié à l’origine dans le Delaware News Journal : La police du Delaware signale une tentative d’enlèvement d’enfant. Les incidents sont rares.