Une tentative de sauver les diables de Tasmanie des tumeurs faciales anéantit une population de manchots sur l’île Maria

Alors que les petits manchots ne sont plus sur l’île Maria, des populations peuvent être trouvées dans d’autres parties de l’Australie. Phillip Island, sur la côte sud de l’Australie, abrite la plus grande colonie de petits manchots du pays, avec plus de 32 000 manchots reproducteurs trouvés sur la péninsule de Summerland, selon la Penguin Foundation.