Une «tentative de sabotage» déjouée dans le bâtiment de l’agence nucléaire iranienne – médias

L’opération de sabotage « a été neutralisé ce matin avant de causer des dommages », selon un rapport de l’agence de presse du radiodiffuseur d’État iranien, IRIB. Personne n’a été blessé, a indiqué l’agence sans donner plus de détails sur l’incident signalé.

L’histoire a également été rapportée par la chaîne d’information iranienne de langue anglaise Press TV, qui a attribué la prévention aux mesures de sécurité prises depuis l’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh l’année dernière. L’histoire a d’abord été brisée par le compte Twitter de PTV News, basé sur des informations de « sources de sécurité ».

Téhéran a accusé Israël d’être à l’origine de plusieurs attaques contre son industrie nucléaire, dont le meurtre de Fakhrizadeh. Le dernier incident s’est produit en avril, lorsqu’une explosion signalée a endommagé l’alimentation électrique de l’installation d’enrichissement d’uranium de Natanz.

Israélien a pour politique de ne ni confirmer ni nier officiellement les opérations clandestines contre son ennemi régional. Cependant, Yossi Cohen, l’ancien chef du Mossad nouvellement à la retraite, s’est presque attribué le mérite au début du mois pour les deux attaques très médiatisées.

Des responsables à Téhéran pensent qu’Israël a intensifié ses opérations contre son industrie nucléaire dans le but de faire dérailler les pourparlers internationaux à Vienne. Les négociations, qui ont commencé en mai, visent à relancer l’accord nucléaire multilatéral de 2015 qui offrait à l’Iran un allègement des sanctions économiques et des opportunités commerciales en échange de l’acceptation de restrictions sur son industrie nucléaire. L’objectif déclaré de l’accord était de rendre plus difficile pour Téhéran l’acquisition d’armes nucléaires, une ambition que l’Iran nie avoir.

L’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), a été torpillé par le président américain Donald Trump après son entrée en fonction. Son administration l’a qualifié de « la pire affaire de tous les temps » et l’a brisé, imposant à la place des sanctions sévères à l’Iran et menaçant quiconque faisant des affaires avec lui.

Le président actuel, Joe Biden, a clairement indiqué lors de la campagne électorale qu’il souhaitait sauver le JCPOA. Le sixième cycle de pourparlers est actuellement en cours.

