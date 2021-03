Le biologiste évolutionniste Bret Weinstein a dû revivre son moment au Evergreen College où il a été attaqué de tous côtés dans une salle du Clubhouse détournée par une foule hostile «antiraciste» consternée à l’idée que des Blancs discutent du «réveil».

La chambre, surnommée «Clubhouse est-il obsédé par le ‘Wokeism’?»a été créé par le journaliste indépendant Michael Tracey, qui a déclaré qu’il pensait que les chats du Clubhouse «Évoluent presque inévitablement vers une discussion sur le« réveil »… mais il y a rarement quelqu’un dans la salle qui s’identifie suffisamment à l’idéologie pour en donner une défense.

Sa tentative de créer un espace sûr pour un discours civil et de permettre à la fois « réveillé » et « anti-réveillé » de mieux se comprendre a été un succès au début, Tracey tweetant qu’il s’est développé en un «Grande discussion multiraciale.» Il ne savait pas que le titre de la salle était plutôt une préfiguration des choses à venir.

C’est aussi international, ce qui est doublement intéressant: États-Unis, Égypte, Royaume-Uni, Jamaïque, Suède – Michael Tracey (@mtracey) 26 février 2021

Tracey a aidé à modérer la discussion, un homme noir appelé George, qui semblait faire un travail décent en maintenant une liste ordonnée des orateurs tout en essayant de permettre aux deux parties. « repousser » contre les arguments de chacun. Cependant, George est parti à un moment donné alors que la file d’attente des orateurs en herbe s’allongeait de plus en plus et frustrés de ne pas pouvoir exprimer leurs griefs – en particulier ceux sur le « Réveillé » côté. Une femme noire appelée «Brooklyn» a fini par devenir modératrice – ce qui, grâce aux règles du Clubhouse, lui a permis de démarrage Tracey à partir de son propre salon de discussion et le mettre en sourdine.

Un enregistrement de cinq heures de la discussion, qui a eu lieu le 26 février, a refait surface sur les réseaux sociaux lundi – et quelque temps après les deux heures, il sombra dans un pur chaos.

Moins de dix minutes après le départ de George et la conversation a déjà changé de ton de manière perceptible. Les gens sont bouleversés parce que la liste qu’il a établie n’est pas suivie. @mtracey est clairement au-dessus de sa tête. Mais il voulait voir Woke et va le faire. 🤷‍♂️ – Philosophe-Prince-Prophète Coinaday 🧐 (@ coinaday1) 28 février 2021

Le leader autoproclamé de la discussion a déclaré que les Blancs BS était fini, envoyant « Tous les Caucasiens à l’arrière » de la ligne et gronder le « f **** g délirant » participants blancs pour avoir utilisé le terme «réveillé» et ses variations.

«N’utilisez pas le mot« réveil », n’utilisez pas« réveillé », n’utilisez aucun de nos dialectes, ce n’est pas pour vous,» déclara-t-elle, ajoutant qu’elle n’avait pas «Comprends même pourquoi tu as laissé cet homme blanc ici avec ce putain de merde.»

Plusieurs autres ont applaudi bruyamment « Brooklyn » et une série de jolies tirades unilatérales sur le thème du BLM ont suivi pendant près d’une heure – avant que le nouveau modérateur ne décide de faire venir le professeur Bret Weinstein pour une mise à mort.

Bret Weinstein est soumis à une session de lutte au Clubhouse pic.twitter.com/CbCdDCcyGU – Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 1 mars 2021

Weinstein était sur la défensive dès qu’il est monté sur scène, devant expliquer son travail en biologie évolutionniste car l’une des femmes contrôlant la discussion a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la discipline était la « même chose » comme eugénisme.

Vous êtes un jeune ingénieur pic.twitter.com/XwsCgUNPsd – Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 1 mars 2021

« Brooklyn » et d’autres laisseraient à peine Weinstein entrer un mot sur les bords, interprétant délibérément mal les quelques déclarations qu’il était capable de faire. Sa déclaration selon laquelle il était à 100% antiraciste, par exemple, a été délibérément basculée à 100% anti-noirs, et son incapacité à répondre à plusieurs questions à la fois a rendu ses inquisiteurs impatients.

« Donnez-nous les réponses maintenant et rapidement ou vous allez quitter la scène, » grogna la femme, exhortant plus tard ses compagnons à «Arrêtez de laisser cet homme s’empêcher de répondre aux questions.» Il a également été accusé d’être un investisseur dans la plate-forme Clubhouse, qui fonctionne actuellement sur invitation uniquement dans une série de « salles » de type Zoom mais avec uniquement de l’audio.

Il a tenté d’expliquer que ses objectifs dans l’étude de la biologie évolutionniste étaient de « reconnaître [racism and genocide] émergent de l’évolution… ce que nous pouvons y faire » et nier la discipline était un «Signifie propager la transphobie scientifique» – seulement pour que ses paroles se retournent contre lui d’une manière plutôt bizarre.

« Vous êtes un scientifique et vous utilisez une expérience anecdotique pour justifier votre point de vue sur les pronoms, » dit un autre homme sur le chat de manière accusatrice. « Ce n’est pas parce que quelqu’un n’a jamais mangé que des hot-dogs que les hamburgers n’existent pas, et si les hamburgers peuvent voir vos déclarations, alors pourquoi les faites-vous? »

Weinstein a tenté d’esquiver les allégations de « blancheur » qui a dominé la procédure – sentant clairement qu’être de nature caucasienne dans un tel climat était un délit criminel. Il a protesté qu’il était juif, affirmant que c’était « Une chose différente » et rappelant que les Juifs ont eux aussi été persécutés – seulement pour qu’un de ses interlocuteurs le corrige.

« Vous êtes blanc épicé, » elle a dit.

Weinstein a finalement été chassé de la scène alors qu’il tentait de transformer le naufrage du train en un débat civilisé. «Nous pouvons avoir un désaccord…»commença-t-il, seulement pour que plusieurs des autres commencent à parler de lui.

« Vous allez devoir aller voir le public et vous devez encaisser tout le monde ici 1 000 $ avant de revenir, »‘Brooklyn’ déclara avec suffisance. Un autre homme a insisté sur le fait qu’après que le groupe eut rendu Weinstein la faveur de « Le laisser » parler, il avait simplement prouvé qu’il était «Suprémiste blanc [sic] »par « Crachant » points de discussion de la suprématie blanche. Il n’a pas dit quels étaient ces points de discussion. Le professeur a alors apparemment été mis en sourdine de force par les modérateurs.

Weinstein a été chassé de l’Evergreen College par une foule d’étudiants en colère en 2017, après avoir remis en question la nécessité d’une « journée d’absence » au cours de laquelle les étudiants blancs seraient bannis du campus – le revers d’une manifestation de longue date d’étudiants noirs en qu’ils sont restés à la maison pour attirer l’attention sur leur importance sur le campus.

