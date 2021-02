Un commissaire du comté du Nouveau-Mexique et fondateur du groupe « Cowboys for Trump », a été condamné à rester en détention lundi, accusé d’avoir violé des zones réglementées du complexe du Capitole lors des émeutes du 6 janvier, tout en menaçant plus tard de revenir pour l’inauguration avec des armes.

Un magistrat fédéral a déclaré que les actions de Couy Griffin faisaient partie « d’une tentative pour empêcher la démocratie d’avancer », ajoutant qu ‘ »aucune combinaison de conditions » ne garantirait sa présence aux futures procédures judiciaires.

Bien que Griffin, 47 ans, soit accusé d’un chef d’accusation de délit, la magistrate américaine Zia Faruqui a déclaré que «la nature de l’infraction est assez horrible».

Les procureurs ont fait valoir que Griffin, qui avait rencontré à plusieurs reprises le président Donald Trump, présentait à la fois un risque de fuite et de sécurité publique, citant les remarques du suspect lors d’une réunion de la Commission le 14 janvier, dans le comté d’Otero, au Nouveau-Mexique, lorsqu’il a parlé de son retour à Washington. pour l’inauguration avec un fusil et une arme de poing.

« Plus précisément, l’accusé a déclaré: ‘Je vais partir ce soir ou demain. J’ai un fusil Henry .357 Big Boy … que j’ai dans le coffre de ma voiture, et j’ai un .357. revolver à simple action … que j’aurai sous le siège avant du côté droit. «

Les avocats de Griffin ont noté que Griffin n’est pas accusé d’actes violents ou d’entrer dans le bâtiment du Capitole.

Au contraire, les avocats ont déclaré que pendant les émeutes, Griffin « s’était fait prendre dans la foule, qui a finalement poussé à travers les barricades. »

« (Il) a vu de nombreuses personnes escalader des murs et des échafaudages pour atteindre le patio avant du Capitole », ont déclaré les avocats de la défense dans des documents judiciaires. « Dans sa région, il y avait des gens qui battaient des drapeaux, mais personne de violent … »

L’avocat David Smith a soutenu que Griffin méritait d’être libéré en attendant une résolution de l’affaire.

« Ce n’est pas un fou même s’il a fait des déclarations malheureuses », a déclaré Smith.