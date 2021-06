Une tendance sous le radar peut soulager les craintes d’inflation galopante

« Nous décidons d’économiser ou de dépenser. Nous décidons d’emprunter ou non de l’argent. Et tout cela affecte le taux de croissance de la masse monétaire », a déclaré lundi le stratège en chef des investissements de l’entreprise à « Trading Nation » de CNBC. . « Alors que nous débattons encore du moment où la Fed pourrait commencer à diminuer … la réalité est que la masse monétaire dans ce pays diminue maintenant depuis quatre mois. »

« La vraie masse monétaire M2 [total amount of dollars held by the public] a culminé fin février en glissement annuel à un taux de croissance de 26% », a déclaré Paulsen. « À la fin du mois de mai, il est tombé à environ 8,5%, et il est probablement inférieur à celui lorsque les chiffres de juin sortiront. «

Paulsen estime qu’il a fait chuter le taux de croissance et la liquidité réelle d’environ un tiers.

« Lorsque vous superposez ce graphique de la masse monétaire réelle au taux d’inflation, ce n’est pas une relation parfaite », a-t-il noté. « Mais il existe certainement une relation forte où des périodes de baisse significative de la masse monétaire conduisent souvent à l’avenir à des taux d’inflation plus lents. »

Quelle différence deux mois font.

Sur « Trading Nation » en avril, Paulsen a classé l’inflation galopante comme son plus gros risque pour le marché et a estimé la probabilité d’une inflation galopante à environ 40 %.